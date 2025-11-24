https://1prime.ru/20251124/migratsiya-864800238.html
Россиян предупредили об опасной миграции на рынке вкладов
Россиян предупредили об опасной миграции на рынке вкладов - 24.11.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили об опасной миграции на рынке вкладов
Миграция вкладчиков из одного банка в другой связана с желанием получить более выгодные условия. Однако на поверку эта выгода чаще всего оказывается призрачной, | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T03:03+0300
2025-11-24T03:03+0300
2025-11-24T03:03+0300
финансы
банки
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83249/15/832491538_0:283:3116:2036_1920x0_80_0_0_c8af6eb911ba3ac9e31bc2b4c5b4e739.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Миграция вкладчиков из одного банка в другой связана с желанием получить более выгодные условия. Однако на поверку эта выгода чаще всего оказывается призрачной, рассказала агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.По данным Банка России, в сентябре отмечалось сокращение объема вкладов у некоторых крупных банков - средства вкладчиков перетекали в другие кредитные организации.“Эти изменения связаны с тем, что вкладчики забирают денежные средства из одних банков и перекладывают в другие в поисках более выгодных вариантов. Однако досрочное закрытие вклада приведет к потере уже накопленных процентов”, - предупреждает она.При досрочном закрытии, даже если вкладчик заранее снял проценты, они будут пересчитаны банком по ставке до востребования, которая обычно составляет 0,01% и вычтены из суммы, выдаваемой вкладчику. В итоге тот теряет уже полученный доход, а итоговая доходность даже с учетом нового вклада с повышенной ставкой оказывается ниже.Как правило, банки с помощью высоких ставок заманивают клиентов с новыми деньгами, но такие условия редко действуют дольше трех-шести месяцев. А затем переоткрывать вклад придется уже по более низким ставкам.Нередко требуют выполнении специальных условий, на которые необходимо обращать внимание при заключении договора. Это может быть участие в программе долгосрочных сбережениях, оформление подписок, крупный остаток и т.п.Кроме того, слишком высокие ставки по депозитам могут свидетельствовать о том, что банку необходимы средства и у него могут возникнуть финансовые проблемы. Это грозит отзывом лицензии.“Таким образом, досрочное закрытие вклада и открытие нового в другом банке в большинстве случаев сейчас не выгодно вкладчику”, - подытожила Горбунова.
https://1prime.ru/20251107/vklady-864290738.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83249/15/832491538_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_596034119a68b1f61d03556b54e677ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, бизнес
Россиян предупредили об опасной миграции на рынке вкладов
Финансист Горбунова: миграция между банками несет вкладчикам не доход, а убытки
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Миграция вкладчиков из одного банка в другой связана с желанием получить более выгодные условия. Однако на поверку эта выгода чаще всего оказывается призрачной, рассказала агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
По данным Банка России, в сентябре отмечалось сокращение объема вкладов у некоторых крупных банков - средства вкладчиков перетекали в другие кредитные организации.
“Эти изменения связаны с тем, что вкладчики забирают денежные средства из одних банков и перекладывают в другие в поисках более выгодных вариантов. Однако досрочное закрытие вклада приведет к потере уже накопленных процентов”, - предупреждает она.
При досрочном закрытии, даже если вкладчик заранее снял проценты, они будут пересчитаны банком по ставке до востребования, которая обычно составляет 0,01% и вычтены из суммы, выдаваемой вкладчику. В итоге тот теряет уже полученный доход, а итоговая доходность даже с учетом нового вклада с повышенной ставкой оказывается ниже.
Как правило, банки с помощью высоких ставок заманивают клиентов с новыми деньгами, но такие условия редко действуют дольше трех-шести месяцев. А затем переоткрывать вклад придется уже по более низким ставкам.
Нередко требуют выполнении специальных условий, на которые необходимо обращать внимание при заключении договора. Это может быть участие в программе долгосрочных сбережениях, оформление подписок, крупный остаток и т.п.
Финансист объяснила россиянам, как поступить со вкладами в ноябре
Кроме того, слишком высокие ставки по депозитам могут свидетельствовать о том, что банку необходимы средства и у него могут возникнуть финансовые проблемы. Это грозит отзывом лицензии.
“Таким образом, досрочное закрытие вклада и открытие нового в другом банке в большинстве случаев сейчас не выгодно вкладчику”, - подытожила Горбунова.