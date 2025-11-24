https://1prime.ru/20251124/minfin-864882061.html

В Минфине рассказали о разработке детского продукта долгосрочных сбережений

В Минфине рассказали о разработке детского продукта долгосрочных сбережений - 24.11.2025, ПРАЙМ

В Минфине рассказали о разработке детского продукта долгосрочных сбережений

Разработка детского продукта в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) находится на согласовании внутри Минфина России, рассказала журналистам начальник... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T16:56+0300

2025-11-24T16:56+0300

2025-11-24T16:56+0300

экономика

финансы

россия

рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_24b5c562d2bbd4d87ddf906f7fb0d07a.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Разработка детского продукта в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) находится на согласовании внутри Минфина России, рассказала журналистам начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов департамента финансовой политики министерства Наталия Каменская. Минфин разрабатывает детский продукт в рамках программы долгосрочных сбережений - он позволит получать отдельное софинансирование от государства на накопления в пользу детей, говорила Каменская в мае. Детский продукт в рамках ПДС станет первым в линейке семейных сбережений, говорил позднее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "В настоящий момент она в процессе согласования самой концепции с руководством Минфина. Дальше это уже согласование будет с профсообществом, с Банком России и со всеми сопутствующими заинтересованными организациями", - рассказала Каменская о ситуации с программой на круглом столе Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). "Здесь на самом деле вопрос непростой, потому как есть бюджет, который расходуется, и здесь нужно понять, в каком соотношении, каким образом будет осуществляться софинансирование. Это как основной стимулирующий фактор участия ребенка в этом процессе. Поэтому здесь пока еще в стенах Минфина", - заключила она. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.

https://1prime.ru/20251124/kolychev-864879985.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, минфин