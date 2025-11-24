Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минфине рассказали о разработке детского продукта долгосрочных сбережений
В Минфине рассказали о разработке детского продукта долгосрочных сбережений
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Разработка детского продукта в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) находится на согласовании внутри Минфина России, рассказала журналистам начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов департамента финансовой политики министерства Наталия Каменская. Минфин разрабатывает детский продукт в рамках программы долгосрочных сбережений - он позволит получать отдельное софинансирование от государства на накопления в пользу детей, говорила Каменская в мае. Детский продукт в рамках ПДС станет первым в линейке семейных сбережений, говорил позднее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "В настоящий момент она в процессе согласования самой концепции с руководством Минфина. Дальше это уже согласование будет с профсообществом, с Банком России и со всеми сопутствующими заинтересованными организациями", - рассказала Каменская о ситуации с программой на круглом столе Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). "Здесь на самом деле вопрос непростой, потому как есть бюджет, который расходуется, и здесь нужно понять, в каком соотношении, каким образом будет осуществляться софинансирование. Это как основной стимулирующий фактор участия ребенка в этом процессе. Поэтому здесь пока еще в стенах Минфина", - заключила она. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.
финансы, россия, рф, минфин
16:56 24.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Разработка детского продукта в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) находится на согласовании внутри Минфина России, рассказала журналистам начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов департамента финансовой политики министерства Наталия Каменская.
Минфин разрабатывает детский продукт в рамках программы долгосрочных сбережений - он позволит получать отдельное софинансирование от государства на накопления в пользу детей, говорила Каменская в мае. Детский продукт в рамках ПДС станет первым в линейке семейных сбережений, говорил позднее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"В настоящий момент она в процессе согласования самой концепции с руководством Минфина. Дальше это уже согласование будет с профсообществом, с Банком России и со всеми сопутствующими заинтересованными организациями", - рассказала Каменская о ситуации с программой на круглом столе Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
"Здесь на самом деле вопрос непростой, потому как есть бюджет, который расходуется, и здесь нужно понять, в каком соотношении, каким образом будет осуществляться софинансирование. Это как основной стимулирующий фактор участия ребенка в этом процессе. Поэтому здесь пока еще в стенах Минфина", - заключила она.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.
