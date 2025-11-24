Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла - 24.11.2025
Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла
Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла - 24.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла
Роботизированная подача напитков и продуктов является наиболее перспективным направлением в области торговли, такое мнение выразил журналистам статс-секретарь - | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T12:02+0300
2025-11-24T12:02+0300
россия
бизнес
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Роботизированная подача напитков и продуктов является наиболее перспективным направлением в области торговли, такое мнение выразил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Мне кажется, очень перспективное решение по роботизированной подаче различного рода продуктов. Такого рода сервисные роботы работают и по приготовлению мороженого, по подбору внутри холодильника нужного напитка или товара. Поэтому мне кажется, что технологии, связанные с применением роботов, они наиболее перспективны и интересны, причем и как для производителей наших, так и для наших граждан", - сказал Чекушов. Он отметил, что особый интерес к такого рода решениям в торговых сетях у детей. Они с удовольствием пользуются роботизированными услугами.
рф
россия, бизнес, рф, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Минпромторг
12:02 24.11.2025
 
Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла

Чекушов: роботизированная подача напитков и продуктов перспективна

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Роботизированная подача напитков и продуктов является наиболее перспективным направлением в области торговли, такое мнение выразил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Мне кажется, очень перспективное решение по роботизированной подаче различного рода продуктов. Такого рода сервисные роботы работают и по приготовлению мороженого, по подбору внутри холодильника нужного напитка или товара. Поэтому мне кажется, что технологии, связанные с применением роботов, они наиболее перспективны и интересны, причем и как для производителей наших, так и для наших граждан", - сказал Чекушов.
Он отметил, что особый интерес к такого рода решениям в торговых сетях у детей. Они с удовольствием пользуются роботизированными услугами.
Министерство промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Минпромторг опроверг информацию о проверках заведений общепита
19 ноября, 23:31
 
РОССИЯ Бизнес РФ Минпромторг
 
 
