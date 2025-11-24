https://1prime.ru/20251124/minpromtorg--864864063.html
Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла
Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла - 24.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла
Роботизированная подача напитков и продуктов является наиболее перспективным направлением в области торговли, такое мнение выразил журналистам статс-секретарь - | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T12:02+0300
2025-11-24T12:02+0300
2025-11-24T12:02+0300
россия
бизнес
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Роботизированная подача напитков и продуктов является наиболее перспективным направлением в области торговли, такое мнение выразил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Мне кажется, очень перспективное решение по роботизированной подаче различного рода продуктов. Такого рода сервисные роботы работают и по приготовлению мороженого, по подбору внутри холодильника нужного напитка или товара. Поэтому мне кажется, что технологии, связанные с применением роботов, они наиболее перспективны и интересны, причем и как для производителей наших, так и для наших граждан", - сказал Чекушов. Он отметил, что особый интерес к такого рода решениям в торговых сетях у детей. Они с удовольствием пользуются роботизированными услугами.
https://1prime.ru/20251119/minpromtorg-864728792.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Минпромторг
Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла
Чекушов: роботизированная подача напитков и продуктов перспективна
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Роботизированная подача напитков и продуктов является наиболее перспективным направлением в области торговли, такое мнение выразил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Мне кажется, очень перспективное решение по роботизированной подаче различного рода продуктов. Такого рода сервисные роботы работают и по приготовлению мороженого, по подбору внутри холодильника нужного напитка или товара. Поэтому мне кажется, что технологии, связанные с применением роботов, они наиболее перспективны и интересны, причем и как для производителей наших, так и для наших граждан", - сказал Чекушов.
Он отметил, что особый интерес к такого рода решениям в торговых сетях у детей. Они с удовольствием пользуются роботизированными услугами.
Минпромторг опроверг информацию о проверках заведений общепита