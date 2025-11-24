https://1prime.ru/20251124/minpromtorg--864864063.html

Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла

Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла - 24.11.2025, ПРАЙМ

Минпромторг назвал перспективное направление в области роботизации ритейла

Роботизированная подача напитков и продуктов является наиболее перспективным направлением в области торговли, такое мнение выразил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Роботизированная подача напитков и продуктов является наиболее перспективным направлением в области торговли, такое мнение выразил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Мне кажется, очень перспективное решение по роботизированной подаче различного рода продуктов. Такого рода сервисные роботы работают и по приготовлению мороженого, по подбору внутри холодильника нужного напитка или товара. Поэтому мне кажется, что технологии, связанные с применением роботов, они наиболее перспективны и интересны, причем и как для производителей наших, так и для наших граждан", - сказал Чекушов. Он отметил, что особый интерес к такого рода решениям в торговых сетях у детей. Они с удовольствием пользуются роботизированными услугами.

рф

2025

