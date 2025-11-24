https://1prime.ru/20251124/mishustin-864860575.html

Правительство выделит пять миллиардов рублей 15 организациям ДФО

Правительство выделит пять миллиардов рублей 15 организациям ДФО

Правительство выделит пять миллиардов рублей 15 организациям ДФО

Кабмин России выделит почти 5 миллиардов рублей 15 организациям в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), реализующих значимые для экономики региона проекты

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Кабмин России выделит почти 5 миллиардов рублей 15 организациям в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), реализующих значимые для экономики региона проекты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Ежегодно представляется субсидия инвесторам, которые реализуют значимые для экономики округа (Дальнего Востока - ред.) проекты. Сегодня мы выделим почти 5 миллиардов рублей 15 таким организациям. Их инициативы в сфере логистики, туризма, жилищного строительства, горнодобывающей промышленности были отобраны по итогам специального конкурса", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Он отметил, что за счет этих средств предпринимателям возместят затраты на возведение сетей, водо- и теплоснабжения, линий электропередачи, подключение к ним, а также подъездных путей и других объектов инфраструктуры.

