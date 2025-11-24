https://1prime.ru/20251124/mishustin-864861019.html

Правительство увеличит поддержку индустриальных центров в новых регионах

Правительство увеличит поддержку индустриальных центров в новых регионах - 24.11.2025, ПРАЙМ

Правительство увеличит поддержку индустриальных центров в новых регионах

Правительство РФ увеличило размер финансовой поддержки для новых и приграничных регионов РФ, касающейся создания индустриальных центров, теперь она составит до... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T10:55+0300

2025-11-24T10:55+0300

2025-11-24T10:55+0300

экономика

россия

бизнес

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859680013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9efd13c8e82cab8903a89ce90461c61d.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило размер финансовой поддержки для новых и приграничных регионов РФ, касающейся создания индустриальных центров, теперь она составит до 600 миллионов рублей за проект, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Мишустин сообщил, что в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" уже профинансировано свыше 60 промышленных и технологических бизнес-парков. Это позволило разместить в них порядка одной тысячи организаций малого и среднего бизнеса, наладить выпуск высококачественной продукции с минимальными затратами. "Чтобы повысить эффективность этой меры, внесли изменения в правила распределения субсидий, увеличив до 12 в год число индустриальных центров, которые регионы с низкой бюджетной обеспеченностью могут построить с ее использованием. Для Донецкой, Луганской Народных Республик, для Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей повысили максимальный размер финансовой поддержки до 600 миллионов рублей за проект", - сказал Мишустин. Он отметил, что кабмин будет и дальше стимулировать развитие производства по всей стране. "От этого зависит и технологический, и промышленный суверенитет, и устойчивый рост, и конкурентоспособность отечественных компаний, и качество жизни наших граждан", – подчеркнул премьер.

https://1prime.ru/20251124/mishustin-864860575.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, михаил мишустин