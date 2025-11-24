Индекс Мосбиржи робко нацелился вверх

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251124/mosbirzha-864865077.html
2025-11-24T12:31+0300
2025-11-24T12:31+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал торги понедельника выше 2700 п., но не удержался над круглой отметкой, уйдя в умеренный минус. Геополитический дисконт в российских акциях за последнее время сократился на фоне активизации переговорного процесса по Украине. За пять сессий бенчмарк прибавил около 200 пунктов, или 8%. И для части инвесторов появился соблазн фиксации прибыли. Объективно подъем основан на одних лишь позитивных ожиданиях, как это уже бывало ранее, например, перед саммитом глав РФ и США на Аляске. В то же время, судя по новостям, по "мирному плану Трампа" остается ряд серьезных противоречий, обсуждение и урегулирование которых может затянуться. Другая важная тема в фокусе внимания инвесторов – денежно-кредитная политика. Вероятность снижения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ на 50 б.п., до 16%, становится все выше. Статистика по инфляции за последние недели отражает устойчивое снижение годового показателя (следующий отчет Росстат ждем в среду). Кроме того, более крепкий рубль нивелирует важный проинфляционный фактор. Правда, инфляционные ожидания потребителей, которые также учитывает регулятор, в ноябре увеличились до 13,3% с октябрьских 12,6%. Новости по рекомендованным дивидендным выплатам ЛУКОЙЛа улучшили позиции тяжеловесных акций компании, ранее пострадавших из-за американских санкций. Это поддержало общую динамику рынка.На предстоящей неделе нас ждут публикации финансовых отчетностей Московской биржи, Русгидро, АФК Системы, Сегежи и др. Рыночная конъюнктура остается на втором плане из-за акцента внимания на внешнеполитическом фронте, но она в целом неблагоприятная. Нефть Brent опускается к $60, а рубль заметно укрепился, получая поддержку как от сокращения геополитической премии, так и от приближения пиков налогового периода. Доллар в ближайшие дни может оставаться ниже 80, юань – у 11. По индексу Мосбиржи позитивным сценарием было бы закрепление выше 2700 п. Технически, это откроет путь к 2800-2850 п. Снизу ближайшая поддержка&nbsp;у&nbsp;2620&nbsp;п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
12:31 24.11.2025
 
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи начал торги понедельника выше 2700 п., но не удержался над круглой отметкой, уйдя в умеренный минус. Геополитический дисконт в российских акциях за последнее время сократился на фоне активизации переговорного процесса по Украине.
За пять сессий бенчмарк прибавил около 200 пунктов, или 8%. И для части инвесторов появился соблазн фиксации прибыли.
Объективно подъем основан на одних лишь позитивных ожиданиях, как это уже бывало ранее, например, перед саммитом глав РФ и США на Аляске. В то же время, судя по новостям, по "мирному плану Трампа" остается ряд серьезных противоречий, обсуждение и урегулирование которых может затянуться.
Другая важная тема в фокусе внимания инвесторов – денежно-кредитная политика. Вероятность снижения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ на 50 б.п., до 16%, становится все выше. Статистика по инфляции за последние недели отражает устойчивое снижение годового показателя (следующий отчет Росстат ждем в среду).
Кроме того, более крепкий рубль нивелирует важный проинфляционный фактор. Правда, инфляционные ожидания потребителей, которые также учитывает регулятор, в ноябре увеличились до 13,3% с октябрьских 12,6%.
Новости по рекомендованным дивидендным выплатам ЛУКОЙЛа улучшили позиции тяжеловесных акций компании, ранее пострадавших из-за американских санкций. Это поддержало общую динамику рынка.
На предстоящей неделе нас ждут публикации финансовых отчетностей Московской биржи, Русгидро, АФК Системы, Сегежи и др.
Рыночная конъюнктура остается на втором плане из-за акцента внимания на внешнеполитическом фронте, но она в целом неблагоприятная. Нефть Brent опускается к $60, а рубль заметно укрепился, получая поддержку как от сокращения геополитической премии, так и от приближения пиков налогового периода. Доллар в ближайшие дни может оставаться ниже 80, юань – у 11.
По индексу Мосбиржи позитивным сценарием было бы закрепление выше 2700 п. Технически, это откроет путь к 2800-2850 п. Снизу ближайшая поддержка у 2620 п.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

