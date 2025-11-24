Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты предупредили о мошенниках, делающих фото ДТП с помощью нейросетей - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251124/mvd-864863600.html
Эксперты предупредили о мошенниках, делающих фото ДТП с помощью нейросетей
Эксперты предупредили о мошенниках, делающих фото ДТП с помощью нейросетей - 24.11.2025, ПРАЙМ
Эксперты предупредили о мошенниках, делающих фото ДТП с помощью нейросетей
Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказало, как | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T12:03+0300
2025-11-24T12:03+0300
мошенничество
общество
бизнес
санкт-петербург
ленинградская область
росгосстрах
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1a/858930737_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_4aa975c9c2e632af9ad223b3075449ef.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – ПРАЙМ. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказало, как не стать жертвой мошенников, использующих искусственный интеллект для подделки фотографий ДТП для оформления страховых выплат. Ранее в ноябре руководитель блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Арман Гаспарян сообщал РИА Новости, что мошенники стали активно использовать нейросети для фальсификации данных об авариях и последующего обращения к страховщикам - в частности, появились предложения недорого "разбить машину на фото" для получения выплаты по ОСАГО. Как отмечают в профильном управлении ГУМВД, мошенники пользуются тем, что страховые компании предлагают клиентам самостоятельно фиксировать повреждения через цифровые сервисы. В этой ситуации полиция рекомендует водителям ответственно отнестись к съемке фото и не забывать о возможности видеофиксации. "Снимайте сразу на месте происшествия с нескольких ракурсов и в хорошем освещении... Делайте фото не только повреждений, но и окружающей обстановки (знаки, положение машин)... Записывайте короткое видео с места — видео сложнее подделать", – предупреждает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД в своем Telegram-канале. Также водителям рекомендуется сохранять оригиналы фото и видеоматериалов и не пересылать их через "сомнительные сервисы", а со страховщиками связываться только через официальные каналы.
https://1prime.ru/20251123/mvd-864844359.html
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1a/858930737_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_22fdba9ea17bf6c4e0f904e8565f3d77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, санкт-петербург, ленинградская область, росгосстрах
Мошенничество, Общество , Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, Росгосстрах
12:03 24.11.2025
 
Эксперты предупредили о мошенниках, делающих фото ДТП с помощью нейросетей

ГУМВД Петербурга: мошенники используют нейросети для подделки фотографий ДТП

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – ПРАЙМ. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказало, как не стать жертвой мошенников, использующих искусственный интеллект для подделки фотографий ДТП для оформления страховых выплат.
Ранее в ноябре руководитель блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Арман Гаспарян сообщал РИА Новости, что мошенники стали активно использовать нейросети для фальсификации данных об авариях и последующего обращения к страховщикам - в частности, появились предложения недорого "разбить машину на фото" для получения выплаты по ОСАГО.
Как отмечают в профильном управлении ГУМВД, мошенники пользуются тем, что страховые компании предлагают клиентам самостоятельно фиксировать повреждения через цифровые сервисы. В этой ситуации полиция рекомендует водителям ответственно отнестись к съемке фото и не забывать о возможности видеофиксации.
"Снимайте сразу на месте происшествия с нескольких ракурсов и в хорошем освещении... Делайте фото не только повреждений, но и окружающей обстановки (знаки, положение машин)... Записывайте короткое видео с места — видео сложнее подделать", – предупреждает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД в своем Telegram-канале.
Также водителям рекомендуется сохранять оригиналы фото и видеоматериалов и не пересылать их через "сомнительные сервисы", а со страховщиками связываться только через официальные каналы.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
МВД рассказало, как мошенники обманывают детей в игровых чатах в Roblox
Вчера, 17:40
 
МошенничествоОбществоБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьРосгосстрах
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала