Эксперты предупредили о мошенниках, делающих фото ДТП с помощью нейросетей
2025-11-24T12:03+0300
мошенничество
общество
бизнес
санкт-петербург
ленинградская область
росгосстрах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – ПРАЙМ. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказало, как не стать жертвой мошенников, использующих искусственный интеллект для подделки фотографий ДТП для оформления страховых выплат. Ранее в ноябре руководитель блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Арман Гаспарян сообщал РИА Новости, что мошенники стали активно использовать нейросети для фальсификации данных об авариях и последующего обращения к страховщикам - в частности, появились предложения недорого "разбить машину на фото" для получения выплаты по ОСАГО. Как отмечают в профильном управлении ГУМВД, мошенники пользуются тем, что страховые компании предлагают клиентам самостоятельно фиксировать повреждения через цифровые сервисы. В этой ситуации полиция рекомендует водителям ответственно отнестись к съемке фото и не забывать о возможности видеофиксации. "Снимайте сразу на месте происшествия с нескольких ракурсов и в хорошем освещении... Делайте фото не только повреждений, но и окружающей обстановки (знаки, положение машин)... Записывайте короткое видео с места — видео сложнее подделать", – предупреждает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД в своем Telegram-канале. Также водителям рекомендуется сохранять оригиналы фото и видеоматериалов и не пересылать их через "сомнительные сервисы", а со страховщиками связываться только через официальные каналы.
санкт-петербург
ленинградская область
