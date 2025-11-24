Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики зафиксировали рост продаж восстановленных смартфонов в России - 24.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россияне купили в 2,6 раза больше восстановленных смартфонов за первые 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, продажи в денежном выражении выросли в 2,4 раза, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео". "По итогам 9 месяцев 2025 года продажи выросли на 160% в количественном выражении и на 140% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта категория продолжает набирать популярность среди покупателей благодаря возможности приобрести актуальные и флагманские модели по заметно более выгодной стоимости, сохраняя при этом гарантию и уверенность в техническом состоянии устройства", - сообщили в компании, комментируя категорию восстановленных смартфонов. Отмечается, что лидирующие позиции в продажах восстановленных смартфонов в количественном выражении занимают Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и Realme. В рублевой выручке структура спроса сопоставима: лидирует Apple, следом находятся Samsung, Huawei, Xiaomi и Honor. Это подтверждает интерес покупателей к высокотехнологичным и узнаваемым моделям даже при выборе восстановленного смартфона, который многие рассматривают не как компромисс, а как рациональную альтернативу, заверили в ритейлере. Там добавили, что среди моделей Apple в количественном выражении наибольшей популярностью пользовались модели iPhone 11 128 ГБ, iPhone 13 128 ГБ, iPhone 14 Pro Max 256 ГБ, iPhone 12 128 ГБ и iPhone 14 128 ГБ. В денежном выражении лидирующие позиции заняли Apple iPhone 14 Pro Max 256 ГБ и iPhone 15 Pro Max 256 ГБ, далее следуют iPhone 13 128 ГБ, iPhone 14 Pro 256 ГБ и iPhone 14 128 ГБ.
08:19 24.11.2025
 
