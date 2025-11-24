https://1prime.ru/20251124/mzhd-864853539.html
На МЖД задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1
На МЖД задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 - 24.11.2025, ПРАЙМ
На МЖД задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1
В связи с ухудшением погоды и ледяного дождя задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области, сообщили в МЖД.
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В связи с ухудшением погоды и ледяного дождя задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области, сообщили в МЖД.
"В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде ледяного дождя Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы. В настоящее время на радиальных линиях Мосузла продолжает работать спецтехника, в том числе 24 локомотива, оборудованных вибропантографами, а также специальные установки для очистки контактной сети от гололеда. На ряде подстанций запущены схемы профилактического подогрева контактной подвески", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий в настоящее время на участке Лобня - Бекскудниково поезда следуют по одному пути в реверсивном режиме, из за чего задерживаются составы Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области. Также движение на других радиальных направлениях осуществляется с незначительным отклонением от графика.
"Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика. Для координации действий по устранению последствий непогоды на МЖД создан оперативный штаб", - добавляется в публикации.
На МЖД задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1
МЖД: из-за ледяного дождя задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1
