2025-11-24T06:14+0300

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Финляндия может готовить военную провокацию против России, заявил в соцсети Х профессор Хельсинского университета Туомас Малинен."Я думаю, этот процесс уже нельзя остановить. <…> По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами НАТО", — написал Малинен. В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с активностью НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает увеличивать свое присутствие, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле подчеркивают, что Москва не представляет угрозы, но следит за действиями, которые могут быть опасны для ее интересов. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что страна не имеет намерений нападать на страны НАТО. Однако западные лидеры часто используют риторику о российской угрозе, чтобы отвлечь внимание общества от проблем внутри своих стран.

