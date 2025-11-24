Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это не остановить": в ЕС выступили с предупреждением о нападении на Россию - 24.11.2025
"Это не остановить": в ЕС выступили с предупреждением о нападении на Россию
"Это не остановить": в ЕС выступили с предупреждением о нападении на Россию - 24.11.2025, ПРАЙМ
"Это не остановить": в ЕС выступили с предупреждением о нападении на Россию
Финляндия может готовить военную провокацию против России, заявил в соцсети Х профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. | 24.11.2025, ПРАЙМ
в мире
россия
финляндия
москва
нато
ес
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Финляндия может готовить военную провокацию против России, заявил в соцсети Х профессор Хельсинского университета Туомас Малинен."Я думаю, этот процесс уже нельзя остановить. &lt;…&gt; По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами НАТО", — написал Малинен. В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с активностью НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает увеличивать свое присутствие, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле подчеркивают, что Москва не представляет угрозы, но следит за действиями, которые могут быть опасны для ее интересов. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что страна не имеет намерений нападать на страны НАТО. Однако западные лидеры часто используют риторику о российской угрозе, чтобы отвлечь внимание общества от проблем внутри своих стран.
финляндия
москва
в мире, россия, финляндия, москва, нато, ес
В мире, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, НАТО, ЕС
06:14 24.11.2025
 
"Это не остановить": в ЕС выступили с предупреждением о нападении на Россию

Профессор Туомас Малинен заявил, что Финляндия готовит военную агрессию против России

Флаги НАТО
Флаги НАТО - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Флаги НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Финляндия может готовить военную провокацию против России, заявил в соцсети Х профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
"Я думаю, этот процесс уже нельзя остановить. <…> По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и (скорее всего) она начнется под чужим флагом — силами НАТО", — написал Малинен.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с активностью НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает увеличивать свое присутствие, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле подчеркивают, что Москва не представляет угрозы, но следит за действиями, которые могут быть опасны для ее интересов.
Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что страна не имеет намерений нападать на страны НАТО. Однако западные лидеры часто используют риторику о российской угрозе, чтобы отвлечь внимание общества от проблем внутри своих стран.
 
В миреРОССИЯФИНЛЯНДИЯМОСКВАНАТОЕС
 
 
