финансы, бки
Финансы, БКИ
00:16 24.11.2025
 
Нотариусы с 24 ноября обязаны сообщать наследникам о долгах умершего

ФНП: нотариусы с 24 ноября обязаны сообщать наследникам о долгах умершего

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Нотариусы с 24 ноября обязаны сообщать наследникам о долгах умершего, которые те должны будут погасить после принятия наследства, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
"Такое требование призвано помочь потенциальным получателям наследства принять взвешенное и обдуманное решение - вступать в это наследство или отказаться от него", - объяснил собеседник агентства.
По его словам, до недавнего времени нотариусы направляли запросы о долгах умершего человека в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) исключительно по просьбе претендента на наследство. Кроме того, они могли получить информацию о кредитных договорах непосредственно из банков - в ответ на запросы о счетах и вкладах умершего человека в рамках розыска наследственного имущества.
"Но если кредитная организация не подключена к Единой информационной системе нотариата, запрос направляется в бумажном виде, что сильно замедляет и порой затрудняет процесс", - обратили внимание в ФНП.
Теперь же, согласно вступившему в силу закону, нотариус в течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела направляет запрос в ЦККИ о наличии кредитной истории у наследодателя, и в течение следующих трех дней должен получить ответ. Если ЦККИ сообщает об отсутствии кредитной истории, нотариус извещает об этом всех, кто подал заявления о вступлении в наследство. На это дается опять же три рабочих дня.
Если кредитная история имеется, то ЦККИ указывает конкретное бюро кредитных историй (БКИ), в котором она хранится. Нотариус также в течение трех рабочих дней обязан запросить кредитный отчет об этом в БКИ, и такой же срок дается на ответ бюро, отметил собеседник агентства.
После получения данных из БКИ, нотариус в трехдневный срок извещает потенциальных наследников. Это можно сделать, отправив письмо по месту жительства, по электронной почте или при личной встрече в конторе.
"Но нужно понимать, что эти данные касаются только обязательств перед банками, микрофинансовыми организациями, а также, к примеру, задолженностей по алиментам или по оплате ЖКУ. Если речь идет о деньгах, которые покойный при жизни взял взаймы у соседа или коллеги, о них может сообщить нотариусу только тот, кто их одалживал", - сказали в ФНП.
 
ФинансыБКИ
 
 
