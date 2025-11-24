https://1prime.ru/20251124/obligatsii-864651290.html

Облигации в 2026 году. Что выбрать инвесторам

Облигации в 2026 году. Что выбрать инвесторам - 24.11.2025, ПРАЙМ

Облигации в 2026 году. Что выбрать инвесторам

24.11.2025

мнения аналитиков

рынок

банк россии

МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. 2025 год по праву можно назвать годом облигаций. Основным драйвером роста этого типа актива стали ожидания по смягчению монетарной политики и долгожданный разворот в текущем экономическом цикле в июне этого года. Однако не стоит забывать, что по-прежнему сохраняются риски, связанные с бюджетным дефицитом, инфляцией и возможным ростом проблемных долгов среди корпоративных эмитентов. Рассмотрим, на что стоит обратить внимание инвесторам при формировании облигационного портфеля в 2026 году.По данным обзора рисков финансовых рынков ЦБ РФ, опубликованного в октябреэтого года, с начала 2025 года корпоративные облигации с инвестиционным рейтингом(доходность от 18,7% до 29,7%) и ОФЗ (доходность 16,2%) стали самыми выгодными классами активов. До недавней осенней просадки на рынке облигации опережали даже золото (доходность 17,2%), долгое время удерживавшее статус самого прибыльного вложения.В 2026 году облигации также ожидаемо останутся перспективным инструментом для формирования доходного инвестиционного портфеля с невысоким риском потери. Рассмотрим, какие типы облигаций стоит добавлять в портфель с целью получения наибольшей прибыльности и защиты от рыночных колебаний.Облигации федерального займа с начала осени демонстрировали заметную волатильность на фоне роста опасений, что ключевая ставка будет оставаться высокой еще длительное время. Кривая доходности ОФЗ в сентябре существенно сдвинулась вверх, особенно на ее длинном участке. Так, государственные облигации с погашением более 5 лет выросли по доходности на 120–150 базисных пунктов. Однако падение не приняло затяжной характер, риторика Банка России постепенно вновь стала смягчаться, а статистика по инфляции возвращает надежду скорого приближения к таргету в 4%. На этом фоне ОФЗ-ПК (облигации с переменным купоном) вновь развернулись к росту, отыграв уже примерно половину потерь. Тем не менее, покупка гособлигаций длинной дюрации по-прежнему интересна, и в случае реализации базового сценария регулятора позволит заработать порядка 30% до конца следующего года.Корпоративные облигации с фиксированным купоном по-прежнему позволяют закреплять доходность выше депозитов. При этом новые выпуски все чаще стали предлагать ежемесячный купон, что позволяет смоделировать предсказуемый денежный поток. Однако нужно учитывать, что риски дефолтов на фоне высоких процентных ставок по-прежнему велики, поэтому не стоит забывать о внимательной оценке кредитного качества и диверсификации.Корпоративные флоатеры (облигации с плавающим купоном) также могут быть добавлены в портфель, поскольку остаются защитным инструментом для минимизации рыночного риска в случае внезапного повышения процентных ставок. Более того, купоны по ним теперь также чаще всего выплачиваются ежемесячно и в моменте могут превышать купоны по фиксированным облигациям одного и того же эмитента. Однако по мере снижения ставок ликвидность таких выпусков будет уменьшаться, а в долгосрочной перспективе доходность флоатеров может оказаться ниже, чем у аналогов, поэтому не стоит выбирать бумаги с длинными сроками до погашения.Актуальными остаются и квазивалютные облигации. Их доходность в процентах ниже, чем у рублевых аналогов из-за все еще широкого дифференциала ставок, однако рыночные тенденции прогнозируют постепенное снижение курса национальной валюты, поэтому покупка данного вида инструментов сохраняет свою привлекательность.Как инвесторам сочетать облигации в портфелеИнвесторам в долговые ценные бумаги следует действовать исходя в первую очередь из ожиданий ставки ЦБ. В базовом сценарии ожидается постепенное снижение до 16% к концу текущего года и до 11-13% к концу 2026 года. При реализации позитивных событий ставка может снизиться еще сильнее. Однако в случае ухудшения ситуации она может длительное время оставаться неизменной или даже снова вырасти.Во всех сценариях оптимально держать долю квазивалютных облигаций на уровне примерно трети. При базовом и оптимистичном вариантах оптимальная доля облигаций с фиксированным купоном — 25%. В негативном сценарии ее стоит снизить до 10% и повысить долю флоатеров до 30%. В базовом варианте доля флоатеров может составлять 25%, а в оптимистичном — 10%. При резком снижении ключевой ставки значительную часть портфеля — до 35% — рекомендуется держать в длинных ОФЗ с постоянным доходом. В остальных случаях этот инструмент стоит уменьшить до 25% в базовом сценарии и полностью исключить при негативном.Автор: Ольга Николаева, старший аналитик по облигациям ИФК "Солид"

