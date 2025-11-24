https://1prime.ru/20251124/op--864878530.html

В ОП обсудят меры борьбы с мошенничеством на вторичном рынке недвижимости

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В Общественной палате РФ (ОП РФ) обсудят меры борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью на вторичном рынке, в том числе, с участием пожилых людей, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Ранее депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали ряд мер для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей, в частности ими предлагалось установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделки, если имущество является для продавца или покупателя единственным. "Мы в Общественной палате Российской Федерации планируем проводить мероприятие с представителями Росреестра, Российской гильдией риелторов, ФНП с целью выяснения пробелов в данном блоке и возможных путей решения", - сказал Машаров в беседе с РИА Новости. Машаров напомнил, что ранее уже высказывался в поддержку Российской гильдии риелторов по созданию оперативного штаба по защите покупателей недвижимости. Он также отметил, что совместными усилиями можно добиться защиты прав и интересов добросовестных приобретателей недвижимости и активно пресекать мошеннические схемы в данной сфере. "Сейчас начинает складываться практика, когда продавец, продав свою квартиру, по неизвестным причинам (и зачастую это не ситуация, когда он попал на удочку мошенников и был вынужден продать недвижимость) решает обратиться с иском к покупателю о признании сделки купли-продажи недействительной. Тут сразу видно злоупотребление правом", - добавил Машаров. По его словам, на данный момент есть "некоторые пробелы в законодательстве" и, если их устранить, то добросовестный приобретатель будет защищен на все 100%. Он также привел в пример предложение замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого о возвращении обманутому продавцу квартиры только после возврата денег, и отметил, что эти изменения необходимо внести в закон. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.

