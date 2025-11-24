https://1prime.ru/20251124/operatsii-864883532.html

ЦБ отметил рост числа безналичных операций по оплате товаров и услуг

экономика

финансы

россия

банк россии

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Число безналичных операций по оплате товаров и услуг в третьем квартале 2025 года выросло в России на 13% - до 243 миллионов в день, сообщает Банк России. "Количество безналичных операций по оплате товаров и услуг в третьем квартале 2025 года выросло на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Люди выбирают разные инструменты, банки наращивают парк платежных терминалов по стране", - говорится в сообщении регулятора. "Количество ежедневных безналичных платежей за товары и услуги с июля по сентябрь составило 243 миллиона. Это свыше 2800 операций каждую секунду", - также отмечается там. Сообщается, что доля карточных платежей растет меньшими темпами по сравнению с другими безналичными способами оплаты. Так, с помощью биометрии, QR-кодов и других некарточных инструментов люди оплатили 14% покупок, что на 4,5 процентного пункта больше, чем годом ранее. "Банки, в свою очередь, расширили сеть терминалов. Их количество в торговых компаниях по всей стране на 1 октября 2025 года увеличилось более чем на 500 тысяч по сравнению с показателем на ту же дату прошлого года", - сообщает ЦБ.

