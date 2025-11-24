https://1prime.ru/20251124/opros-864853152.html

Опрос показал отношение американцев к публикации данных по делу Эпштейна

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Более половины американцев считают очень важной публикацию данных о деле скандально известного покойного финансиста Джеффри Эпштейна, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov. Согласно результатам опроса, 55% респондентов считают обнародование данных по делу Эпштейна очень важным, еще 27% - несколько менее важным, и только 17% говорят о том, что для них это маловажно или неважно вовсе. Кроме того, 38% заявляют, что информация по этому делу играет крайне важную роль при оценке президента Дональда Трампа. По мнению 37% опрошенных, любая новая информация, опубликованная по делу, вероятнее всего, окажется правдой. Опрос проводился 19-21 ноября среди 2489 американцев. Погрешность составляет 2,4 процентных пункта. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что подписал законопроект об обнародовании засекреченных файлов Эпштейна, которые могут пролить свет в том числе на связи американского лидера со скандальным финансистом. При этом Трамп также настаивает, что нужно расследовать причастность Билла Клинтона к преступлениям Эпштейна. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

