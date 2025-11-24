Орбан примет участие в саммите ЕС по видеосвязи

https://1prime.ru/20251124/orban--864869721.html

БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что примет участие во встрече совета ЕС в Луанде по видеосвязи, призовет европейских политиков начать диалог с Россией, а вместо членства в ЕС предложить Украине стратегическое партнерство. Глава Евросовета Антониу Кошта в понедельник проводит неформальную встречу лидеров Евросоюза в Луанде для обсуждения Украины. "Сегодня я буду участвовать в заседании совета ЕС в гибридном формате. Более того, я полагаю, Европа должна следовать своим собственным интересам. Войну надо прекратить, Украине надо предложить стратегическое партнёрство, а с Россией надо начать стратегический диалог", - написал Орбан в соцсети Facebook*.Ранее Орбан заявил, что ближайшие две-три недели будут решающими, после реакций на план США по Украине из 28 пунктов станет ясно, приближается ли саммит РФ-США в Будапеште. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее высказывал мнение, что в интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

