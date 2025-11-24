Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия против выделения денег Украине, заявил Орбан - 24.11.2025
Венгрия против выделения денег Украине, заявил Орбан
БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя закабалит следующие поколения, а победить Киев все равно не сможет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Глава Евросовета Антониу Кошта в понедельник провел неформальную встречу лидеров Евросоюза в Луанде для обсуждения ситуации вокруг Украины, Орбан участвовал удаленно. "У него (ЕС - ред.) есть идея, в соответствии с которой государства-члены должны вместе скинуться, Венгрия не желает этого делать, или взять общий кредит. Мы не готовы закладывать будущее наших внуков ради финансирования войны, которую Украина не может выиграть", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.*Запрещена в РФ как экстремистская
16:59 24.11.2025
 
Венгрия против выделения денег Украине, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя закабалит следующие поколения, а победить Киев все равно не сможет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Глава Евросовета Антониу Кошта в понедельник провел неформальную встречу лидеров Евросоюза в Луанде для обсуждения ситуации вокруг Украины, Орбан участвовал удаленно.
"У него (ЕС - ред.) есть идея, в соответствии с которой государства-члены должны вместе скинуться, Венгрия не желает этого делать, или взять общий кредит. Мы не готовы закладывать будущее наших внуков ради финансирования войны, которую Украина не может выиграть", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
*Запрещена в РФ как экстремистская
Флаг ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
В ЕС придумали, как оказаться за столом переговоров с Москвой
Политика Финансы Мировая экономика УКРАИНА ВЕНГРИЯ Брюссель Виктор Орбан ЕС Евросовет Facebook
 
 
