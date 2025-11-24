https://1prime.ru/20251124/orban-864881197.html
Венгрия против выделения денег Украине, заявил Орбан
Венгрия против выделения денег Украине, заявил Орбан - 24.11.2025, ПРАЙМ
Венгрия против выделения денег Украине, заявил Орбан
Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя закабалит следующие поколения, а... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T16:59+0300
2025-11-24T16:59+0300
2025-11-24T16:59+0300
политика
финансы
мировая экономика
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
ес
евросовет
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_c894fdb080f3a8aac4edf442a8976fbf.jpg
БУДАПЕШТ, 24 ноя - ПРАЙМ. Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя закабалит следующие поколения, а победить Киев все равно не сможет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Глава Евросовета Антониу Кошта в понедельник провел неформальную встречу лидеров Евросоюза в Луанде для обсуждения ситуации вокруг Украины, Орбан участвовал удаленно. "У него (ЕС - ред.) есть идея, в соответствии с которой государства-члены должны вместе скинуться, Венгрия не желает этого делать, или взять общий кредит. Мы не готовы закладывать будущее наших внуков ради финансирования войны, которую Украина не может выиграть", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.*Запрещена в РФ как экстремистская
https://1prime.ru/20251124/es-864880185.html
украина
венгрия
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79655/15/796551571_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a2c140ac2a2b60c3210857f986c210fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, ес, евросовет, facebook
Политика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Брюссель, Виктор Орбан, ЕС, Евросовет, Facebook
Венгрия против выделения денег Украине, заявил Орбан
Орбан: Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита ЕС