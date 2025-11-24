https://1prime.ru/20251124/ozon--864858550.html

Ozon ведет переговоры с 17 банками о подключении к программе лояльности

экономика

банки

финансы

бизнес

эльвира набиуллина

вячеслав володин

герман греф

сбербанк

втб

альфа-банк

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ozon ведет переговоры с 17 банками для подключения к своей программе лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату своей картой, компания обсуждала вопрос равного доступа всех банковских организаций к ней с регулятором, рассказали РИА Новости в компании. В понедельник газета "Коммерсант" сообщила о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в министерство экономического развития с инициативой запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо Набиуллиной, в котором она также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от выбранного способа оплаты. "Мы не знакомы с оригинальным текстом письма, но, конечно, обсуждали с регулятором вопрос равного доступа всех банковских организаций к программе лояльности нашего маркетплейса. Мы открыли свою программу, основанную на принципах равного доступа и открытости, в октябре 2025 года, и уже ведем переговоры с 17 банками, чтобы обеспечить клиентам по всей стране еще больше выгоды в покупках", - сказали в компании. При этом там считают, что предложение о запрете продаж продуктов от банков, которые принадлежат маркетплейсам, на этих площадках выглядит странным в рамках риторики о равном доступе. В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

