Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ozon ведет переговоры с 17 банками о подключении к программе лояльности - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/ozon--864858550.html
Ozon ведет переговоры с 17 банками о подключении к программе лояльности
Ozon ведет переговоры с 17 банками о подключении к программе лояльности - 24.11.2025, ПРАЙМ
Ozon ведет переговоры с 17 банками о подключении к программе лояльности
Ozon ведет переговоры с 17 банками для подключения к своей программе лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T10:09+0300
2025-11-24T10:09+0300
экономика
банки
финансы
бизнес
эльвира набиуллина
вячеслав володин
герман греф
сбербанк
втб
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_5:0:3617:2032_1920x0_80_0_0_190792c7c68b244a70a86054430d4975.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ozon ведет переговоры с 17 банками для подключения к своей программе лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату своей картой, компания обсуждала вопрос равного доступа всех банковских организаций к ней с регулятором, рассказали РИА Новости в компании. В понедельник газета "Коммерсант" сообщила о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в министерство экономического развития с инициативой запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо Набиуллиной, в котором она также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от выбранного способа оплаты. "Мы не знакомы с оригинальным текстом письма, но, конечно, обсуждали с регулятором вопрос равного доступа всех банковских организаций к программе лояльности нашего маркетплейса. Мы открыли свою программу, основанную на принципах равного доступа и открытости, в октябре 2025 года, и уже ведем переговоры с 17 банками, чтобы обеспечить клиентам по всей стране еще больше выгоды в покупках", - сказали в компании. При этом там считают, что предложение о запрете продаж продуктов от банков, которые принадлежат маркетплейсам, на этих площадках выглядит странным в рамках риторики о равном доступе. В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
https://1prime.ru/20251120/ozon-864772358.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83857/65/838576552_456:0:3165:2032_1920x0_80_0_0_6f3cac63dbf09c855e1e574964c14aad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, эльвира набиуллина, вячеслав володин, герман греф, сбербанк, втб, альфа-банк
Экономика, Банки, Финансы, Бизнес, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Герман Греф, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк
10:09 24.11.2025
 
Ozon ведет переговоры с 17 банками о подключении к программе лояльности

Ozon ведет переговоры с 17 банками для подключения к своей программе лояльности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Ozon. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Ozon ведет переговоры с 17 банками для подключения к своей программе лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату своей картой, компания обсуждала вопрос равного доступа всех банковских организаций к ней с регулятором, рассказали РИА Новости в компании.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в министерство экономического развития с инициативой запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо Набиуллиной, в котором она также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от выбранного способа оплаты.
"Мы не знакомы с оригинальным текстом письма, но, конечно, обсуждали с регулятором вопрос равного доступа всех банковских организаций к программе лояльности нашего маркетплейса. Мы открыли свою программу, основанную на принципах равного доступа и открытости, в октябре 2025 года, и уже ведем переговоры с 17 банками, чтобы обеспечить клиентам по всей стране еще больше выгоды в покупках", - сказали в компании.
При этом там считают, что предложение о запрете продаж продуктов от банков, которые принадлежат маркетплейсам, на этих площадках выглядит странным в рамках риторики о равном доступе.
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Ozon назвал тезис о "гонке на истощение" в плане скидок необоснованным
20 ноября, 22:19
 
ЭкономикаБанкиФинансыБизнесЭльвира НабиуллинаВячеслав ВолодинГерман ГрефСбербанкВТБАльфа-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала