Кремль не хочет обсуждать мирный план США через СМИ, заявил Песков - 24.11.2025, ПРАЙМ
Политика
Кремль не хочет обсуждать мирный план США через СМИ, заявил Песков
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ, считает это невозможным и некорректным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смотрите, вести обсуждения, мы уже говорили, через СМИ, мы считаем невозможным и некорректным. Это первое. И не хотим этого делать", - сказал Песков журналистам.
12:49 24.11.2025
 
Кремль не хочет обсуждать мирный план США через СМИ, заявил Песков

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ, считает это невозможным и некорректным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Смотрите, вести обсуждения, мы уже говорили, через СМИ, мы считаем невозможным и некорректным. Это первое. И не хотим этого делать", - сказал Песков журналистам.
Пушков объяснил слова Трампа в адрес "руководства" Украины
Пушков объяснил слова Трампа в адрес "руководства" Украины
