https://1prime.ru/20251124/peskov-864865552.html
Кремль не хочет обсуждать мирный план США через СМИ, заявил Песков
Кремль не хочет обсуждать мирный план США через СМИ, заявил Песков - 24.11.2025, ПРАЙМ
Кремль не хочет обсуждать мирный план США через СМИ, заявил Песков
Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ, считает это невозможным и некорректным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T12:49+0300
2025-11-24T12:49+0300
2025-11-24T12:49+0300
политика
россия
сша
украина
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ, считает это невозможным и некорректным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смотрите, вести обсуждения, мы уже говорили, через СМИ, мы считаем невозможным и некорректным. Это первое. И не хотим этого делать", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251124/ssha-864851503.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_09c0bb5947c84f57254d113cb3efb305.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, рф, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, РФ, Дмитрий Песков
Кремль не хочет обсуждать мирный план США через СМИ, заявил Песков
Песков: обсуждать план США по Украине через СМИ некорректно