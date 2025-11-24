https://1prime.ru/20251124/peskov-864865552.html

Кремль не хочет обсуждать мирный план США через СМИ, заявил Песков

2025-11-24T12:49+0300

политика

россия

сша

украина

рф

дмитрий песков

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ, считает это невозможным и некорректным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Смотрите, вести обсуждения, мы уже говорили, через СМИ, мы считаем невозможным и некорректным. Это первое. И не хотим этого делать", - сказал Песков журналистам.

