В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине в Женеве
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине в Женеве - 24.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине в Женеве
Москва не получала никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.11.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Москва не получала никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины. "Нет, мы пока не получали никакой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получал ли Кремль сведения об итогах переговоров в Женеве.
