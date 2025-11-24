https://1prime.ru/20251124/peskov-864865718.html

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине в Женеве

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине в Женеве - 24.11.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о переговорах по Украине в Женеве

24.11.2025 Москва не получала никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Москва не получала никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины. "Нет, мы пока не получали никакой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получал ли Кремль сведения об итогах переговоров в Женеве.

