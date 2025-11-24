https://1prime.ru/20251124/plan-864863768.html

"Капитуляция России". План ЕС по Украине вызвал переполох на Западе

"Капитуляция России". План ЕС по Украине вызвал переполох на Западе - 24.11.2025, ПРАЙМ

"Капитуляция России". План ЕС по Украине вызвал переполох на Западе

Новый план европейских стран по урегулированию конфликта в Украине предполагает капитуляцию России, пишет профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T11:59+0300

2025-11-24T11:59+0300

2025-11-24T11:59+0300

мировая экономика

россия

сша

киев

украина

ес

нато

reuters

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Новый план европейских стран по урегулированию конфликта в Украине предполагает капитуляцию России, пишет профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети Х."Европейские лидеры представили оторванное от реальности встречное предложение, которое включает в себя разрешение Украине вступить в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций. Это равносильно капитуляции России, и это будет первый случай в истории, когда проигравшая сторона (НАТО/Украина) сможет диктовать условия мирного соглашения", — отметил эксперт.Накануне в Женеве состоялись переговоры представителей ЕС, США и Киева, где обсуждались изменения предложений европейской и украинской сторон к американскому плану. Reuters и The Telegraph опубликовали две версии изменений.Согласно одному из вариантов, ЕС предлагает установить численность украинских вооруженных сил на уровне 800 тысяч человек, тогда как другой вариант не предполагает никаких ограничений.Что касается Запорожской АЭС, Reuters сообщает, что её предлагается возобновить под управлением МАГАТЭ, с разделением полученной электроэнергии между Россией и Украиной. В предложении от The Telegraph станция полностью переходит под контроль Киева.В некоторых данных указывается, что европейский план включает запрет на размещение сил НАТО в Украине в мирное время, в то время как другие источники утверждают, что решение о присутствии иностранных войск будет принимать Киев.Одновременно с этим, по данным обоих СМИ, проект ЕС предполагает завершение конфликта по текущей линии фронта, что противоречит ключевому пункту плана США о выводе украинских войск из Донбасса.

https://1prime.ru/20251124/ukraina-864857666.html

https://1prime.ru/20251124/smi-864861903.html

сша

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, киев, украина, ес, нато, reuters