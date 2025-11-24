"Капитуляция России". План ЕС по Украине вызвал переполох на Западе
Дизен назвал инициативу ЕС по конфликту на Украине планом поражения России
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Новый план европейских стран по урегулированию конфликта в Украине предполагает капитуляцию России, пишет профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети Х.
"Европейские лидеры представили оторванное от реальности встречное предложение, которое включает в себя разрешение Украине вступить в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций. Это равносильно капитуляции России, и это будет первый случай в истории, когда проигравшая сторона (НАТО/Украина) сможет диктовать условия мирного соглашения", — отметил эксперт.
Согласно одному из вариантов, ЕС предлагает установить численность украинских вооруженных сил на уровне 800 тысяч человек, тогда как другой вариант не предполагает никаких ограничений.
Что касается Запорожской АЭС, Reuters сообщает, что её предлагается возобновить под управлением МАГАТЭ, с разделением полученной электроэнергии между Россией и Украиной. В предложении от The Telegraph станция полностью переходит под контроль Киева.
В некоторых данных указывается, что европейский план включает запрет на размещение сил НАТО в Украине в мирное время, в то время как другие источники утверждают, что решение о присутствии иностранных войск будет принимать Киев.
Одновременно с этим, по данным обоих СМИ, проект ЕС предполагает завершение конфликта по текущей линии фронта, что противоречит ключевому пункту плана США о выводе украинских войск из Донбасса.