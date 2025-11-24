Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Более четверти россиян хотят найти подработку перед Новым годом, при этом у большинства из них короткий заработок перед праздниками является ежегодной традицией, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", его результаты есть у РИА Новости. "По данным исследования, 27% респондентов планируют найти предновогоднюю подработку. При этом более 70% из этой категории респондентов признались, что короткий заработок перед праздниками является для них ежегодной традицией", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены 3 000 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Говоря о распределении доли подработки в общей структуре доходов, 34% респондентов отметили, что дополнительные заработки составляют до 10% их бюджета. У 29% подработка обеспечивает от 10 до 20% дохода. Для 23% она формирует от 20 до 30% регулярных поступлений. У 14% дополнительный заработок превышает 30% ежемесячного дохода, сообщается в материалах. "Наибольший интерес к временной занятости проявляют россияне 25-34 лет: подрабатывать готовы 44% участников этой возрастной группы. Среди респондентов 18-24 лет о таком намерении сообщили 38%. В категории 35-44 лет доля заинтересованных составляет 32%, в группе 45-54 лет - 19%. Среди россиян старше 55 лет возможность подработки рассматривают 14%", - уточняется в исследовании. Отмечается, что 32% среди ищущих подработку составляют представители сферы услуг. На сотрудников торговли и ритейла приходится почти столько же - 27%. Представители креативных индустрий и маркетинга составляют чуть меньше - 19%. Представители финансовой сферы - 15%. Еще 7% - представители других профессий. При этом 46% из тех, кто регулярно ищет подработку перед праздниками, имеют удаленный или гибридный формат работы, 31% ежедневно посещают офис, а 16% являются владельцами собственного бизнеса и не привязаны к определенному графику. Еще 7% на данный момент не работают. "Самыми популярными форматами подработок являются дополнительные рабочие смены на основном месте работы, такой вариант ответа выбрали 36% опрошенных", - сообщается в материалах. Еще 29% берут проекты вне основного места работы и работают в выходные и по вечерам, а 19% реализуют сторонние проекты во время рабочего дня на основном месте работы. В то же время 16% отметили, что сочетают все форматы в зависимости от потребностей, либо затруднились ответить. При этом почти половина опрошенных скрывают факт подработки от начальства, отмечается в исследовании.
07:28 24.11.2025
 
Более четверти россиян хотят найти подработку перед Новым годом

"Выберу.ру": более четверти россиян хотят найти подработку перед Новым годом

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Более четверти россиян хотят найти подработку перед Новым годом, при этом у большинства из них короткий заработок перед праздниками является ежегодной традицией, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", его результаты есть у РИА Новости.
"По данным исследования, 27% респондентов планируют найти предновогоднюю подработку. При этом более 70% из этой категории респондентов признались, что короткий заработок перед праздниками является для них ежегодной традицией", - говорится в исследовании, в рамках которого были опрошены 3 000 человек в возрасте от 18 до 60 лет.
Говоря о распределении доли подработки в общей структуре доходов, 34% респондентов отметили, что дополнительные заработки составляют до 10% их бюджета. У 29% подработка обеспечивает от 10 до 20% дохода. Для 23% она формирует от 20 до 30% регулярных поступлений. У 14% дополнительный заработок превышает 30% ежемесячного дохода, сообщается в материалах.
"Наибольший интерес к временной занятости проявляют россияне 25-34 лет: подрабатывать готовы 44% участников этой возрастной группы. Среди респондентов 18-24 лет о таком намерении сообщили 38%. В категории 35-44 лет доля заинтересованных составляет 32%, в группе 45-54 лет - 19%. Среди россиян старше 55 лет возможность подработки рассматривают 14%", - уточняется в исследовании.
Отмечается, что 32% среди ищущих подработку составляют представители сферы услуг. На сотрудников торговли и ритейла приходится почти столько же - 27%. Представители креативных индустрий и маркетинга составляют чуть меньше - 19%. Представители финансовой сферы - 15%. Еще 7% - представители других профессий.
При этом 46% из тех, кто регулярно ищет подработку перед праздниками, имеют удаленный или гибридный формат работы, 31% ежедневно посещают офис, а 16% являются владельцами собственного бизнеса и не привязаны к определенному графику. Еще 7% на данный момент не работают.
"Самыми популярными форматами подработок являются дополнительные рабочие смены на основном месте работы, такой вариант ответа выбрали 36% опрошенных", - сообщается в материалах.
Еще 29% берут проекты вне основного места работы и работают в выходные и по вечерам, а 19% реализуют сторонние проекты во время рабочего дня на основном месте работы. В то же время 16% отметили, что сочетают все форматы в зависимости от потребностей, либо затруднились ответить. При этом почти половина опрошенных скрывают факт подработки от начальства, отмечается в исследовании.
 
Заголовок открываемого материала