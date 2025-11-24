Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше допустили реконструкцию "Северного потока — 2" - 24.11.2025, ПРАЙМ
В Польше допустили реконструкцию "Северного потока — 2"
2025-11-24T13:22+0300
2025-11-24T13:22+0300
ВАРШАВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Восстановление отношений США с РФ может привести к реконструкции "Северного потока", заявил в эфире радиостанции RMF24 бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович. По его словам, формирующийся новый раздел в отношениях между США и Россией может привести "к реконструкции газопровода "Северный поток-2" с некоторой прибылью и участием США в проекте". "И европейцы будут покупать этот газ. Думаю, что и мы тоже. Потому что это просто будет легализовано Соединёнными Штатами – нашим главным союзником", - констатировал политик. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
13:22 24.11.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
ВАРШАВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Восстановление отношений США с РФ может привести к реконструкции "Северного потока", заявил в эфире радиостанции RMF24 бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович.
По его словам, формирующийся новый раздел в отношениях между США и Россией может привести "к реконструкции газопровода "Северный поток-2" с некоторой прибылью и участием США в проекте". "И европейцы будут покупать этот газ. Думаю, что и мы тоже. Потому что это просто будет легализовано Соединёнными Штатами – нашим главным союзником", - констатировал политик.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
