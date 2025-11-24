https://1prime.ru/20251124/pravitelstvo--864873743.html
Правительство поддержало использование частными таксистами личных авто
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, соавтор законопроекта Игорь Игошин."Да, это так", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, был ли поддержан проект."Рассчитываем, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении в декабре", - добавил Игошин.Поправки к закону о локализации такси депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента 30 октября. Согласно документу, водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года. Предполагается, что рассчитывать квоту будут от числа водителей в регионе за предшествующий год, а проводить оценку будет Минтранс. Механизм рассчитан на период до 2033 года.
