Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство поддержало использование частными таксистами личных авто - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/pravitelstvo--864873743.html
Правительство поддержало использование частными таксистами личных авто
Правительство поддержало использование частными таксистами личных авто - 24.11.2025, ПРАЙМ
Правительство поддержало использование частными таксистами личных авто
Правительство РФ поддержало законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T15:10+0300
2025-11-24T15:28+0300
бизнес
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860702520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a14445523c54a6c07a6501e7b8dcadc.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, соавтор законопроекта Игорь Игошин."Да, это так", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, был ли поддержан проект."Рассчитываем, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении в декабре", - добавил Игошин.Поправки к закону о локализации такси депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента 30 октября. Согласно документу, водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года. Предполагается, что рассчитывать квоту будут от числа водителей в регионе за предшествующий год, а проводить оценку будет Минтранс. Механизм рассчитан на период до 2033 года.
https://1prime.ru/20251121/taksi-864781972.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860702520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4594717ba83a534898f8bd9f1f68667e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, госдума
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума
15:10 24.11.2025 (обновлено: 15:28 24.11.2025)
 
Правительство поддержало использование частными таксистами личных авто

Правительство поддержало право частных таксистов использовать личные авто

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Автомобиль такси. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, соавтор законопроекта Игорь Игошин.
"Да, это так", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, был ли поддержан проект.
"Рассчитываем, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении в декабре", - добавил Игошин.
Поправки к закону о локализации такси депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента 30 октября. Согласно документу, водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года. Предполагается, что рассчитывать квоту будут от числа водителей в регионе за предшествующий год, а проводить оценку будет Минтранс. Механизм рассчитан на период до 2033 года.
Такси - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Глава "АвтоВАЗа" прокомментировал принятие закона о локализации такси
21 ноября, 08:30
 
БизнесРОССИЯРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала