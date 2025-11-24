Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Просрочка по ипотеке в России в октябре приблизилась к 250 млрд рублей - 24.11.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/prosrochka-864850969.html
2025-11-24T05:15+0300
2025-11-24T05:15+0300
недвижимость
экономика
финансы
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864850969.jpg?1763950516
недвижимость, финансы, "скоринг бюро"
Недвижимость, Экономика, Финансы, "Скоринг бюро"
05:15 24.11.2025
 
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Просроченная задолженность по ипотеке в России в октябре приблизилась к 250 миллиардам рублей, при этом доля таких ссуд остается вблизи 1% от всего портфеля, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг бюро".
"Плохая" задолженность по жилищным кредитам выросла в октябре на 1,4%, составив 246,65 миллиарда рублей против 243,1 миллиарда месяцем ранее. Их число подросло до 83,5 тысячи ссуд против 82,2 тысячи месяцем ранее.
При этом портфель ипотечного кредитования подрос на 1,1%, достигнув максимальных за все время 22,6 триллиона рублей. Таким образом, доля "плохих" кредитов остается на уровне 1,1% от всех выданных жилищных ссуд.
Ранее в субботу агентство писало, что россияне в середине осени на фоне снижения ключевой ставки стали активнее брать кредиты на покупку жилья: общая сумма выросла почти на четверть за месяц и составила 483 миллиарда рублей. Последний раз больше было в июне 2024 года - 834 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаНедвижимостьФинансы"Скоринг бюро"
 
 
