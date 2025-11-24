https://1prime.ru/20251124/putin--864865427.html

Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как уже ранее анонсировал сам президент Турецкой Республики, запланирован также в начале второй половины дня телефонный разговор президента России и президента Турции", - сказал Песков журналистам.

