Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор - 24.11.2025
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий...
2025-11-24T12:43+0300
2025-11-24T12:43+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как уже ранее анонсировал сам президент Турецкой Республики, запланирован также в начале второй половины дня телефонный разговор президента России и президента Турции", - сказал Песков журналистам.
1920
1920
true
12:43 24.11.2025
 
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как уже ранее анонсировал сам президент Турецкой Республики, запланирован также в начале второй половины дня телефонный разговор президента России и президента Турции", - сказал Песков журналистам.
