https://1prime.ru/20251124/putin--864865427.html
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор - 24.11.2025, ПРАЙМ
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T12:43+0300
2025-11-24T12:43+0300
2025-11-24T12:43+0300
политика
россия
турция
дмитрий песков
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860571569_0:0:3271:1841_1920x0_80_0_0_f2ec5ac1aa541f0344b3c9893a9e8e16.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник проведут телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Как уже ранее анонсировал сам президент Турецкой Республики, запланирован также в начале второй половины дня телефонный разговор президента России и президента Турции", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251124/erdogan--864856284.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860571569_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_d6ad38c32178a2491ba7bd0fecb96dc6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, дмитрий песков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор
Песков: Путин и Эрдоган в понедельник проведут телефонный разговор