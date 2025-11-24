Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики

https://1prime.ru/20251124/putin--864871635.html
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Мурманской области Андреем Чибисом комплексное развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь. "Пожалуйста, с чего хотели бы начать?", - уточнил Путин во время встречи с губернатором Мурманской области. Чибис в свою очередь рассказал, что в рамках выполнения поручения президента комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" подготовлены предложения по комплексному развитию Арктики во взаимодействии с Морской коллегией Российской Федерации. "Речь пойдёт о едином комплексном проекте по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь", - добавил губернатор.
