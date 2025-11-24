Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/putin--864871635.html
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики - 24.11.2025, ПРАЙМ
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Мурманской области Андреем Чибисом комплексное развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора,... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T14:40+0300
2025-11-24T14:40+0300
экономика
бизнес
россия
арктика
владимир путин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864871466_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_53ce3c56ca8e8ecfa46c5e26db9b3e7e.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Мурманской области Андреем Чибисом комплексное развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь. "Пожалуйста, с чего хотели бы начать?", - уточнил Путин во время встречи с губернатором Мурманской области. Чибис в свою очередь рассказал, что в рамках выполнения поручения президента комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" подготовлены предложения по комплексному развитию Арктики во взаимодействии с Морской коллегией Российской Федерации. "Речь пойдёт о едином комплексном проекте по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь", - добавил губернатор.
https://1prime.ru/20251118/arktika-864655464.html
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864871466_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_a0da93d15d064898601b9848703752f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, арктика, владимир путин, госсовет
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин, Госсовет
14:40 24.11.2025
 
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики

Путин обсудил с главой Мурманской области Чибисом комплексное развитие Арктики

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Мурманской области Андреем Чибисом комплексное развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь.
"Пожалуйста, с чего хотели бы начать?", - уточнил Путин во время встречи с губернатором Мурманской области.
Чибис в свою очередь рассказал, что в рамках выполнения поручения президента комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" подготовлены предложения по комплексному развитию Арктики во взаимодействии с Морской коллегией Российской Федерации.
"Речь пойдёт о едином комплексном проекте по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь", - добавил губернатор.
Арктика - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Путин призвал последовательно усиливать позиции России в Арктике
18 ноября, 14:57
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯАРКТИКАВладимир ПутинГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала