Путин и Чибис обсудили газификацию Мурманской области

Президент России Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы газификации региона. | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T14:49+0300

2025-11-24T14:49+0300

2025-11-24T14:49+0300

энергетика

россия

газ

владимир путин

газпром

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы газификации региона. В понедельник президент принял в Кремле главу региона. "Андрей Владимирович, вы справедливо ставили вопрос о газификации. Там сейчас взаимоотношения между компаниями находятся в стадии урегулирования. Вы сами как оцениваете эту ситуацию?" - спросил Путин. В свою очередь Чибис рассказал, что регион подписал с "Газпромом" первую пятилетнюю программу газификации. "Те сроки, которые вы обозначили как раз в марте на Международном арктическом форуме, в рамках этих сроков работа ведется", - пояснил губернатор.

