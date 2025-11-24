Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Чибис обсудили газификацию Мурманской области - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251124/putin--864872643.html
Путин и Чибис обсудили газификацию Мурманской области
Путин и Чибис обсудили газификацию Мурманской области - 24.11.2025, ПРАЙМ
Путин и Чибис обсудили газификацию Мурманской области
Президент России Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы газификации региона. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T14:49+0300
2025-11-24T14:49+0300
энергетика
россия
газ
владимир путин
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864872475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7270e6cab7925740a6226aae7db17d48.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы газификации региона. В понедельник президент принял в Кремле главу региона. "Андрей Владимирович, вы справедливо ставили вопрос о газификации. Там сейчас взаимоотношения между компаниями находятся в стадии урегулирования. Вы сами как оцениваете эту ситуацию?" - спросил Путин. В свою очередь Чибис рассказал, что регион подписал с "Газпромом" первую пятилетнюю программу газификации. "Те сроки, которые вы обозначили как раз в марте на Международном арктическом форуме, в рамках этих сроков работа ведется", - пояснил губернатор.
https://1prime.ru/20251124/putin--864871635.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864872475_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_23f89343bb0e5b4b5cd875ee7913999a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, владимир путин, газпром
Энергетика, РОССИЯ, Газ, Владимир Путин, Газпром
14:49 24.11.2025
 
Путин и Чибис обсудили газификацию Мурманской области

Путин и глава Мурманской области Чибис обсудили газификацию региона

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы газификации региона.
В понедельник президент принял в Кремле главу региона.
"Андрей Владимирович, вы справедливо ставили вопрос о газификации. Там сейчас взаимоотношения между компаниями находятся в стадии урегулирования. Вы сами как оцениваете эту ситуацию?" - спросил Путин.
В свою очередь Чибис рассказал, что регион подписал с "Газпромом" первую пятилетнюю программу газификации.
"Те сроки, которые вы обозначили как раз в марте на Международном арктическом форуме, в рамках этих сроков работа ведется", - пояснил губернатор.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики
14:40
 
ЭнергетикаРОССИЯГазВладимир ПутинГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала