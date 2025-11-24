https://1prime.ru/20251124/putin--864872643.html
Путин и Чибис обсудили газификацию Мурманской области
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы газификации региона. В понедельник президент принял в Кремле главу региона. "Андрей Владимирович, вы справедливо ставили вопрос о газификации. Там сейчас взаимоотношения между компаниями находятся в стадии урегулирования. Вы сами как оцениваете эту ситуацию?" - спросил Путин. В свою очередь Чибис рассказал, что регион подписал с "Газпромом" первую пятилетнюю программу газификации. "Те сроки, которые вы обозначили как раз в марте на Международном арктическом форуме, в рамках этих сроков работа ведется", - пояснил губернатор.
