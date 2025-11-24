Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

https://1prime.ru/20251124/putin--864874867.html
2025-11-24T15:38+0300
политика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.
