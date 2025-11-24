https://1prime.ru/20251124/putin--864875154.html
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому конфликту
2025-11-24T15:47+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений, сообщает пресс-служба Кремля. "Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию", - говорится в сообщении.
