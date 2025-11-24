Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому конфликту - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251124/putin--864875154.html
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому конфликту
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому конфликту - 24.11.2025, ПРАЙМ
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому конфликту
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T15:47+0300
2025-11-24T15:47+0300
политика
россия
газ
украина
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861197143_0:52:2762:1606_1920x0_80_0_0_16f1027da051b4fad502c77c47c61658.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений, сообщает пресс-служба Кремля. "Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251123/razgovor-864842865.html
украина
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861197143_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_dae5cf1252a78423dd1e2f5084fa14f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, украина, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, РОССИЯ, Газ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
15:47 24.11.2025
 
Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому конфликту

Путин и Эрдоган обсудили украинский конфликт и мирный план США

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию", - говорится в сообщении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом итоги разговора с Путиным
Вчера, 15:42
 
ПолитикаРОССИЯГазУКРАИНАТУРЦИЯВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала