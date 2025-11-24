Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество по проектам в сфере энергетики - 24.11.2025
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество по проектам в сфере энергетики
2025-11-24T15:48+0300
2025-11-24T15:48+0300
энергетика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сотрудничество с акцентом на расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию проектов в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
15:48 24.11.2025
 
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество по проектам в сфере энергетики

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сотрудничество с акцентом на расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию проектов в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Путин обсудил с главой Мурманской области развитие Арктики
Заголовок открываемого материала