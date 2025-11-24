https://1prime.ru/20251124/putin--864876093.html
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество по проектам в сфере энергетики
2025-11-24T15:48+0300
энергетика
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861571532_0:13:1765:1006_1920x0_80_0_0_7c71c4efa162ef6ca686cb2b7880eee5.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сотрудничество с акцентом на расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию проектов в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
турция
россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
