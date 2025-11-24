https://1prime.ru/20251124/putin--864876093.html

Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество по проектам в сфере энергетики

2025-11-24T15:48+0300

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили сотрудничество с акцентом на расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию проектов в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрена актуальная тематика двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

