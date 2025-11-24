https://1prime.ru/20251124/putin--864876212.html

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

2025-11-24T15:57+0300

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что предложения США в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились... в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", - говорится в сообщении.

2025

россия, мировая экономика, турция, сша, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган