Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования - 24.11.2025, ПРАЙМ
Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования
2025-11-24T15:57+0300
2025-11-24T15:57+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что предложения США в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились... в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", - говорится в сообщении.
15:57 24.11.2025
 
Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что предложения США в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились... в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования", - говорится в сообщении.
