В Росморречфлоте рассказали о запуске контейнерных перевозок в Иран

В Росморречфлоте рассказали о запуске контейнерных перевозок в Иран

2025-11-24

2025-11-24T08:15+0300

2025-11-24T08:15+0300

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Запуск контейнерных перевозок по маршрутам Россия - Иран - Индия и Россия - Иран - Китай планируется в 2026 году, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко в кулуарах "Транспортной недели 2025". "Ещё в апреле 2025 года в Тегеране прошли переговоры руководства АО "ММТП" (Махачкалинский морской торговый порт - ред.) с крупнейшей государственной иранской судоходной компанией IRISL и её каспийским подразделением Khazar Sea Shipping Lines (KSSL)… Планируется запуск перевозок по маршрутам Россия – Иран – Индия и Россия – Иран – Китай. Срок реализации - 2026 год", - ответил Тарасенко на вопрос РИА Новости. По его словам, планируется организация мультимодальных контейнерных перевозок в рамках Международного транспортного коридора (МТК) "Север–Юг". "Сегодня для нас очень интересно само направление "Север-Юг". Оно позволяет России выйти на Индийский океан, решать вопросы накопления груза вне зависимости от того, чья это территория, идти транзитному грузу свободно", - объяснил глава агентства. Он также отметил, что сейчас Россия и Иран совместно прорабатывают вопрос создания общей контейнерной линии и определяют удобное расположение этого маршрута для свободного передвижения обеих стран.

иран

