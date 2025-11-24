https://1prime.ru/20251124/rossija-864849485.html
Россия в декабре обсудит с Индией внедрение карт "Мир"
Россия в декабре обсудит с Индией внедрение карт "Мир"
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия на высшем уровне в декабре в Нью-Дели обсудит с Индией внедрение российских карт "Мир", сообщил газете "Известия" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Президент России Владимир Путин и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Москве 18 ноября обсуждали совместное признание платежных систем "Мир" и RuPаy, заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко, участвовавший в переговорах. Снова эту тему делегации поднимут на переговорах на высшем уровне в декабре, уточнил он", - пишет издание.
Замглавы МИД выразил надежду, что вопросы совместного признания платежных систем Мир и RuPay будут решены. По его словам, эта тема находится в числе постоянных пунктов переговоров с Индией и будет обсуждаться.
