Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в декабре обсудит с Индией внедрение карт "Мир" - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/rossija-864849485.html
Россия в декабре обсудит с Индией внедрение карт "Мир"
Россия в декабре обсудит с Индией внедрение карт "Мир" - 24.11.2025, ПРАЙМ
Россия в декабре обсудит с Индией внедрение карт "Мир"
Россия на высшем уровне в декабре в Нью-Дели обсудит с Индией внедрение российских карт "Мир", сообщил газете "Известия" замглавы МИД РФ Андрей Руденко. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T01:32+0300
2025-11-24T01:32+0300
россия
банки
экономика
индия
рф
москва
владимир путин
мид
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864849485.jpg?1763937143
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия на высшем уровне в декабре в Нью-Дели обсудит с Индией внедрение российских карт "Мир", сообщил газете "Известия" замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Президент России Владимир Путин и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Москве 18 ноября обсуждали совместное признание платежных систем "Мир" и RuPаy, заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко, участвовавший в переговорах. Снова эту тему делегации поднимут на переговорах на высшем уровне в декабре, уточнил он", - пишет издание. Замглавы МИД выразил надежду, что вопросы совместного признания платежных систем Мир и RuPay будут решены. По его словам, эта тема находится в числе постоянных пунктов переговоров с Индией и будет обсуждаться.
индия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банки, индия, рф, москва, владимир путин, мид, мид рф
РОССИЯ, Банки, Экономика, ИНДИЯ, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, МИД, МИД РФ
01:32 24.11.2025
 
Россия в декабре обсудит с Индией внедрение карт "Мир"

Замглавы МИД Руденко: Россия в декабре обсудит с Индией внедрение карт "Мир"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия на высшем уровне в декабре в Нью-Дели обсудит с Индией внедрение российских карт "Мир", сообщил газете "Известия" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Президент России Владимир Путин и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Москве 18 ноября обсуждали совместное признание платежных систем "Мир" и RuPаy, заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко, участвовавший в переговорах. Снова эту тему делегации поднимут на переговорах на высшем уровне в декабре, уточнил он", - пишет издание.
Замглавы МИД выразил надежду, что вопросы совместного признания платежных систем Мир и RuPay будут решены. По его словам, эта тема находится в числе постоянных пунктов переговоров с Индией и будет обсуждаться.
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиИНДИЯРФМОСКВАВладимир ПутинМИДМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала