Россия в декабре обсудит с Индией внедрение карт "Мир"

2025-11-24T01:32+0300

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия на высшем уровне в декабре в Нью-Дели обсудит с Индией внедрение российских карт "Мир", сообщил газете "Известия" замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Президент России Владимир Путин и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Москве 18 ноября обсуждали совместное признание платежных систем "Мир" и RuPаy, заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко, участвовавший в переговорах. Снова эту тему делегации поднимут на переговорах на высшем уровне в декабре, уточнил он", - пишет издание. Замглавы МИД выразил надежду, что вопросы совместного признания платежных систем Мир и RuPay будут решены. По его словам, эта тема находится в числе постоянных пунктов переговоров с Индией и будет обсуждаться.

