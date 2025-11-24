Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай заинтересованы в сотрудничестве в сфере высоких технологий - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/rossija-864851207.html
Россия и Китай заинтересованы в сотрудничестве в сфере высоких технологий
Россия и Китай заинтересованы в сотрудничестве в сфере высоких технологий - 24.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай заинтересованы в сотрудничестве в сфере высоких технологий
Россия и Китай обоюдно заинтересованы в продвижении сотрудничества в сфере высоких технологий, заявил в понедельник заместитель председателя Совета Федерации... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T05:42+0300
2025-11-24T05:42+0300
россия
экономика
технологии
китай
москва
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864851207.jpg?1763952144
СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Россия и Китай обоюдно заинтересованы в продвижении сотрудничества в сфере высоких технологий, заявил в понедельник заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. "Буквально несколько дней назад в Москве состоялся международный форум, посвященный развитию искусственного интеллекта, в нем принял участие президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и совместно с очень профессиональными китайскими экспертами мы обсудили перспективы применения искусственного интеллекта в самых разных отраслях", - заявил Журавлев на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей. Он отметил, что "вопрос сотрудничества в высокотехнологичных сферах всегда непростой и очень чувствительный, там высока конкуренция, и страны, и компании не спешат раскрывать свои инновационные секреты". "Но все же мы считаем, что у нас есть взаимовыгодные точки соприкосновения, и многие китайские компании-гиганты в сфере высоких технологий начинали свой бизнес в том числе с использованием наших фундаментальных разработок. Сегодня мы, конечно, обоюдно заинтересованы продвигать сотрудничество в этой сфере и там, где это возможно и целесообразно реализовывать принцип взаимодополняемости", - указал он. Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, китай, москва, совет федерации
РОССИЯ, Экономика, Технологии, КИТАЙ, МОСКВА, Совет Федерации
05:42 24.11.2025
 
Россия и Китай заинтересованы в сотрудничестве в сфере высоких технологий

Сенатор Журавлев: РФ и Китай заинтересованы в сотрудничестве в сфере высоких технологий

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Россия и Китай обоюдно заинтересованы в продвижении сотрудничества в сфере высоких технологий, заявил в понедельник заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.
"Буквально несколько дней назад в Москве состоялся международный форум, посвященный развитию искусственного интеллекта, в нем принял участие президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и совместно с очень профессиональными китайскими экспертами мы обсудили перспективы применения искусственного интеллекта в самых разных отраслях", - заявил Журавлев на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
Он отметил, что "вопрос сотрудничества в высокотехнологичных сферах всегда непростой и очень чувствительный, там высока конкуренция, и страны, и компании не спешат раскрывать свои инновационные секреты".
"Но все же мы считаем, что у нас есть взаимовыгодные точки соприкосновения, и многие китайские компании-гиганты в сфере высоких технологий начинали свой бизнес в том числе с использованием наших фундаментальных разработок. Сегодня мы, конечно, обоюдно заинтересованы продвигать сотрудничество в этой сфере и там, где это возможно и целесообразно реализовывать принцип взаимодополняемости", - указал он.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
 
ЭкономикаРОССИЯТехнологииКИТАЙМОСКВАСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала