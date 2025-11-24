Россия и Китай заинтересованы в сотрудничестве в сфере высоких технологий

https://1prime.ru/20251124/rossija-864851207.html

СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Россия и Китай обоюдно заинтересованы в продвижении сотрудничества в сфере высоких технологий, заявил в понедельник заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев. "Буквально несколько дней назад в Москве состоялся международный форум, посвященный развитию искусственного интеллекта, в нем принял участие президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и совместно с очень профессиональными китайскими экспертами мы обсудили перспективы применения искусственного интеллекта в самых разных отраслях", - заявил Журавлев на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей. Он отметил, что "вопрос сотрудничества в высокотехнологичных сферах всегда непростой и очень чувствительный, там высока конкуренция, и страны, и компании не спешат раскрывать свои инновационные секреты". "Но все же мы считаем, что у нас есть взаимовыгодные точки соприкосновения, и многие китайские компании-гиганты в сфере высоких технологий начинали свой бизнес в том числе с использованием наших фундаментальных разработок. Сегодня мы, конечно, обоюдно заинтересованы продвигать сотрудничество в этой сфере и там, где это возможно и целесообразно реализовывать принцип взаимодополняемости", - указал он. Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.

