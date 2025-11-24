https://1prime.ru/20251124/rossija-864852059.html

Россия поднялась на 8-е место среди поставщиков продукции АПК в Китай

Россия поднялась на 8-е место среди поставщиков продукции АПК в Китай - 24.11.2025, ПРАЙМ

Россия поднялась на 8-е место среди поставщиков продукции АПК в Китай

Россия за последние 10 лет поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, заявил в понедельник... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T05:57+0300

2025-11-24T05:57+0300

2025-11-24T05:57+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

китай

рф

борис титов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864852059.jpg?1763953057

СИАНЬ (Китай), 24 ноя – ПРАЙМ. Россия за последние 10 лет поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Мы рады видеть, что диверсифицируется структура нашего российского экспорта в Китай, хотя сырьевые товары по-прежнему составляют значительную долю, мы наблюдаем стремительный рост интереса в Китае к российским товарам потребительского спроса, в частности, к российской сельхозпродукции", - заявил Титов на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей. Он отметил, что "за последние 10 лет Россия поднялась с 13-го на 8-ое место среди поставщиков продукции агропромышленного комплекса в Китай, объем поставок в денежном выражении увеличился более чем пять раз". "Особенно востребованы такие категории товаров как молочные продукты, рыба и морепродукты, мясная продукция, кондитерские изделия и, конечно, мёд. Сегодня российский мёд - лидер поставок на китайском рынке", - добавил он. Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, китай, рф, борис титов