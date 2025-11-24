Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России свели на нет риски массовых заболеваний скота и птицы
В России свели на нет риски массовых заболеваний скота и птицы
сельское хозяйство
россия
здоровье
ран
росстат
россельхознадзор
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Риски массовых заболеваний домашнего скота и птицы в России сведены на нет - ветеринары работают не только на фермах, они контролируют всю производственную цепочку — от выращивания до переработки продукции, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов. "Ситуация со здоровьем поголовья в России стабильная. Риски массовых заболеваний скота - свиней, коров, кур - сведены на нет, благодаря грамотной организации контроля и профилактических работ со стороны квалифицированных специалистов", - сказал он. По словам Племяшова, "ветеринарные специалисты работают не только на фермах, они контролируют всю производственную цепочку — от выращивания до переработки продукции". "По данным Росстата, в 2024 году производство колбасных изделий превысило 2,5 миллиона тонн, мясных полуфабрикатов — 4,5 миллиона тонн. Вся эта продукция проходит ветеринарный контроль на мясокомбинатах, в таможенных службах, в инспекциях Россельхознадзора", - указал собеседник агентства. "Без квалифицированных кадров обеспечить продовольственную безопасность страны невозможно", - подчеркнул Племяшов.
сельское хозяйство, россия, здоровье, ран, росстат, россельхознадзор
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Здоровье, РАН, Росстат, Россельхознадзор
06:36 24.11.2025 (обновлено: 06:39 24.11.2025)
 
В России свели на нет риски массовых заболеваний скота и птицы

Ветеринар Племяшов: в России свели на нет риски массовых заболеваний скота и птицы

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Риски массовых заболеваний домашнего скота и птицы в России сведены на нет - ветеринары работают не только на фермах, они контролируют всю производственную цепочку — от выращивания до переработки продукции, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов.
"Ситуация со здоровьем поголовья в России стабильная. Риски массовых заболеваний скота - свиней, коров, кур - сведены на нет, благодаря грамотной организации контроля и профилактических работ со стороны квалифицированных специалистов", - сказал он.
По словам Племяшова, "ветеринарные специалисты работают не только на фермах, они контролируют всю производственную цепочку — от выращивания до переработки продукции".
"По данным Росстата, в 2024 году производство колбасных изделий превысило 2,5 миллиона тонн, мясных полуфабрикатов — 4,5 миллиона тонн. Вся эта продукция проходит ветеринарный контроль на мясокомбинатах, в таможенных службах, в инспекциях Россельхознадзора", - указал собеседник агентства.
"Без квалифицированных кадров обеспечить продовольственную безопасность страны невозможно", - подчеркнул Племяшов.
 
Заголовок открываемого материала