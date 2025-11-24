https://1prime.ru/20251124/rossija-864853019.html

В России свели на нет риски массовых заболеваний скота и птицы

В России свели на нет риски массовых заболеваний скота и птицы

сельское хозяйство

россия

здоровье

ран

росстат

россельхознадзор

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Риски массовых заболеваний домашнего скота и птицы в России сведены на нет - ветеринары работают не только на фермах, они контролируют всю производственную цепочку — от выращивания до переработки продукции, заявил РИА Новости ректор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, член-корреспондент РАН Кирилл Племяшов. "Ситуация со здоровьем поголовья в России стабильная. Риски массовых заболеваний скота - свиней, коров, кур - сведены на нет, благодаря грамотной организации контроля и профилактических работ со стороны квалифицированных специалистов", - сказал он. По словам Племяшова, "ветеринарные специалисты работают не только на фермах, они контролируют всю производственную цепочку — от выращивания до переработки продукции". "По данным Росстата, в 2024 году производство колбасных изделий превысило 2,5 миллиона тонн, мясных полуфабрикатов — 4,5 миллиона тонн. Вся эта продукция проходит ветеринарный контроль на мясокомбинатах, в таможенных службах, в инспекциях Россельхознадзора", - указал собеседник агентства. "Без квалифицированных кадров обеспечить продовольственную безопасность страны невозможно", - подчеркнул Племяшов.

