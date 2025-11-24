https://1prime.ru/20251124/rossijane-864848322.html

Россияне должны оплатить имущественные налоги за 2024 год

Россияне должны оплатить имущественные налоги за 2024 год - 24.11.2025, ПРАЙМ

Россияне должны оплатить имущественные налоги за 2024 год

Россияне, владеющие земельными участками, недвижимым имуществом и транспортными средствами, не позднее 1 декабря должны оплатить имущественные налоги за 2024... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T00:16+0300

2025-11-24T00:16+0300

2025-11-24T00:16+0300

бизнес

экономика

фнс россии

фнс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864848322.jpg?1763932613

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россияне, владеющие земельными участками, недвижимым имуществом и транспортными средствами, не позднее 1 декабря должны оплатить имущественные налоги за 2024 год - таким образом, на это у них осталась одна неделя. Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России либо на портале "Госуслуги". Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году. Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот. Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря. Оплатить налоги можно несколькими способами. Например, через личный кабинет на сайте ФНС или в мобильном приложении "Налоги ФЛ", а также через личный кабинет на "Госуслугах". За просрочку платежа начисляются пени, напомнила ранее в беседе с РИА Новости налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. Эксперт подчеркнула важное изменение, вступившее в силу с 1 ноября: налоговые органы получили право взыскивать задолженность по имущественным налогам с физических лиц без обращения в суд. Поэтому крайне важно оплачивать налоги вовремя, предупредила Мучараева.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, фнс россии, фнс