СМИ раскрыли болезненный удар России, заставший Запад врасплох
TNI: Запад проигрывает РФ новую космическую гонку
Вид на Землю с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Планы "Роскосмоса" по запуску четырех ключевых модулей для новой космической станции в ближайшие годы свидетельствуют о новом этапе в космической гонке, пишет старший редактор по национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайкерт.
"Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона — ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает", — сообщается в материале.
Как утверждает автор, новая станция отражает значительные изменения в российской космической стратегии, ориентированные на укрепление собственного контроля и уменьшение зависимости от зарубежных партнеров.
"В случае успеха Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос на низкой околоземной орбите, а не будет вечно полагаться на устаревающую МКС под началом США. <…> Большое наклонение орбиты новой станции и ее возможности для наблюдения и разведки придают ей стратегическую важность для России", — добавил Вайхерт.
На данный момент Россия разрабатывает Российскую орбитальную космическую станцию, которая, предположительно, поддержит пилотируемую программу после завершения полетов Международной космической станции (МКС). Первый модуль планируют запустить в декабре 2027 года, а остальные пять, включая два специального назначения, до 2032 года.
МКС, чье строительство на орбите началось в 1998 году, первоначально предназначалась для эксплуатации в течение 15 лет. Впоследствии срок продлили до 2020 года, а затем до 2024 года. Россия сейчас продлила срок работы своего сегмента до 2028 года, тогда как остальные страны-участницы проекта — до 2030 года.
По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, будущая российская орбитальная станция станет своеобразным "трамплином" на пути к Луне.