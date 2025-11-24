Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли болезненный удар России, заставший Запад врасплох - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251124/rossiya-864891326.html
СМИ раскрыли болезненный удар России, заставший Запад врасплох
СМИ раскрыли болезненный удар России, заставший Запад врасплох - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли болезненный удар России, заставший Запад врасплох
Планы "Роскосмоса" по запуску четырех ключевых модулей для новой космической станции в ближайшие годы свидетельствуют о новом этапе в космической гонке, пишет... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T21:04+0300
2025-11-24T21:04+0300
москва
россия
вашингтон
сша
the national interest
мкс
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/41/829254129_0:96:1827:1124_1920x0_80_0_0_353dc769339127daa74d856f10525168.jpg
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Планы "Роскосмоса" по запуску четырех ключевых модулей для новой космической станции в ближайшие годы свидетельствуют о новом этапе в космической гонке, пишет старший редактор по национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайкерт."Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона — ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает", — сообщается в материале.Как утверждает автор, новая станция отражает значительные изменения в российской космической стратегии, ориентированные на укрепление собственного контроля и уменьшение зависимости от зарубежных партнеров. "В случае успеха Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос на низкой околоземной орбите, а не будет вечно полагаться на устаревающую МКС под началом США. &lt;…&gt; Большое наклонение орбиты новой станции и ее возможности для наблюдения и разведки придают ей стратегическую важность для России", — добавил Вайхерт.На данный момент Россия разрабатывает Российскую орбитальную космическую станцию, которая, предположительно, поддержит пилотируемую программу после завершения полетов Международной космической станции (МКС). Первый модуль планируют запустить в декабре 2027 года, а остальные пять, включая два специального назначения, до 2032 года. МКС, чье строительство на орбите началось в 1998 году, первоначально предназначалась для эксплуатации в течение 15 лет. Впоследствии срок продлили до 2020 года, а затем до 2024 года. Россия сейчас продлила срок работы своего сегмента до 2028 года, тогда как остальные страны-участницы проекта — до 2030 года. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, будущая российская орбитальная станция станет своеобразным "трамплином" на пути к Луне.
https://1prime.ru/20251123/solntse-864835240.html
https://1prime.ru/20251119/sberbank-864726763.html
https://1prime.ru/20251115/mks-864564120.html
москва
вашингтон
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/41/829254129_102:0:1726:1218_1920x0_80_0_0_fbdcb1c5f70cf1fbc06267fdb95394a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, россия, вашингтон, сша, the national interest, мкс, роскосмос
МОСКВА, РОССИЯ, ВАШИНГТОН, США, The National Interest, МКС, Роскосмос
21:04 24.11.2025
 
СМИ раскрыли болезненный удар России, заставший Запад врасплох

TNI: Запад проигрывает РФ новую космическую гонку

© Фото : ESA/Alexander GerstВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Вид на Землю с МКС. Архивное фото
© Фото : ESA/Alexander Gerst
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Планы "Роскосмоса" по запуску четырех ключевых модулей для новой космической станции в ближайшие годы свидетельствуют о новом этапе в космической гонке, пишет старший редактор по национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайкерт.
"Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона — ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает", — сообщается в материале.
Солнце - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
"Пугающий шаг": ученые захотели приглушить Солнце
Вчера, 06:51
Как утверждает автор, новая станция отражает значительные изменения в российской космической стратегии, ориентированные на укрепление собственного контроля и уменьшение зависимости от зарубежных партнеров.
"В случае успеха Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос на низкой околоземной орбите, а не будет вечно полагаться на устаревающую МКС под началом США. <…> Большое наклонение орбиты новой станции и ее возможности для наблюдения и разведки придают ей стратегическую важность для России", — добавил Вайхерт.
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Сбербанк совместно с Роскосмосом создает ИИ-помощника для космонавтов
19 ноября, 23:09
На данный момент Россия разрабатывает Российскую орбитальную космическую станцию, которая, предположительно, поддержит пилотируемую программу после завершения полетов Международной космической станции (МКС). Первый модуль планируют запустить в декабре 2027 года, а остальные пять, включая два специального назначения, до 2032 года.
МКС, чье строительство на орбите началось в 1998 году, первоначально предназначалась для эксплуатации в течение 15 лет. Впоследствии срок продлили до 2020 года, а затем до 2024 года. Россия сейчас продлила срок работы своего сегмента до 2028 года, тогда как остальные страны-участницы проекта — до 2030 года.
По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, будущая российская орбитальная станция станет своеобразным "трамплином" на пути к Луне.
Международная космическая станция
Российский космонавт с МКС оформил самозапрет на оформление сим-карт
15 ноября, 15:06
 
МОСКВАРОССИЯВАШИНГТОНСШАThe National InterestМКСРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала