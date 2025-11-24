Российский рынок акций в основные торги теряет утренний рост

https://1prime.ru/20251124/rynok--864865219.html
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника растерял утренний рост и умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника растерял утренний рост и умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.25 мск снижался на 0,67%, до 2 666,91 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,47% до 1 111,48 пункта. С утра главный индекс максимально рос до 2 723,14 пункта. Дешевеют, в частности, бумаги "Татнефти" (-2,5%), "Норникеля" (-1,4%), ЮГК (-1,9%), ВК (-1,4%). Дорожают бумаги Мосбиржи (+2,2%), "Аэрофлота" (+1,8%), АФК "Системы" (+1,5%), "Русала" (+1,1%). Учитывая геополитические новости, инвесторы могут в начале этой недели продолжить сохранять сдержанность, предъявляя точечный спрос на ликвидные акции, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "В понедельник ждем продолжения борьбы за уровень 2 700 пунктов по индексу Мосбиржи, целевым диапазоном на сегодня видим 2 650 - 2 730 пунктов по индексу", - добавляет он. Российский фондовый рынок остается под влиянием геополитических новостей, и по мере поступления позитивных новостей индекс Мосбиржи может развить восстановление в направлении октябрьских максимумов в области 2 750 пунктов, считают аналитики компании "Цифра брокер". "С другой стороны, поддержкой теперь выступает уровень 2 632 пунктов по индексу", - полагают они.
