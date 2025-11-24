Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается в середине основной торговой сессии - 24.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в середине основной торговой сессии
Российский рынок акций снижается в середине основной торговой сессии - 24.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в середине основной торговой сессии
Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника снижение на фоне геополитической неопределенности, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T15:42+0300
2025-11-24T15:42+0300
экономика
рынок
торги
акции
украина
мосбиржа
озон
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635273_0:630:1315:1370_1920x0_80_0_0_7f7949b9df1c056f447106b5dedbf9ec.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника снижение на фоне геополитической неопределенности, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.38 мск снижался на 0,76%, до 2 664,5 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,05%, до 61,97 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в понедельник, 24 ноября, впервые почти за месяц перешагнул психологически важную отметку в 2 700 пунктов. В начале торгов индикатор достигал максимума в 2 713 пунктов, после чего скорректировался", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Индекс Мосбиржи снижается… из-за высокой неопределенности вокруг геополитических событий и ожидания новостей по возможному урегулированию конфликта на Украине. Дополнительно на рынок давят падение цен на нефть и снижение курсов иностранных валют, что ограничивает доходы экспортеров. Инвесторы пока действуют осторожно на фоне отсутствия позитивных сигналов", - полагает Кристина Гудым из ФГ "Финам". В лидерах роста при этом акции "М.Видео" (+4%), "Юнипро" (+2,33%), "АФК Система" (+1,96%), Мосбиржи (+1,67%) и "Аэрофлота" (+1,66%). "Отдельного внимания заслуживает публикация девелопером "Самолет" (+0,06%) операционных результатов за 10 месяцев 2025 года. В октябре объем продаж первичной недвижимости вырос на 45%, до 25,3 миллиарда рублей, хотя за весь десятимесячный период показатель снизился на 5% по сравнению с прошлым годом", - отмечает Силаев. В лидерах снижения - акции "Озона" (-4,45%), "Татнефти" (привилегированные акции снижаются на 4,33%, обыкновенные – на 4,01%), "Распадской" (-4,05%), "Акрона" (-3,11%) и "Совкмофлота" (-2,48%). Акции "Озона" снизились после того, как стало известно, что в ЦБ предложили запретить продажу продуктов дочерних банков маркетплейсов на их собственных онлайн-платформах, указывает Максим Федосов из УК "Первая". Гудым ожидает закрытия рынка в "красной зоне". Следующие несколько дней покажут готовы ли индексы к тестированию более высоких уровней, заключает Силаев.
украина
рынок, торги, акции, украина, мосбиржа, озон, ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Торги, Акции, УКРАИНА, Мосбиржа, Озон, УК Альфа-Капитал
15:42 24.11.2025
 
Российский рынок акций снижается в середине основной торговой сессии

Индекс Мосбиржи снизился на 0,76% на фоне геополитической неопределенности

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем понедельника снижение на фоне геополитической неопределенности, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.38 мск снижался на 0,76%, до 2 664,5 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,05%, до 61,97 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в понедельник, 24 ноября, впервые почти за месяц перешагнул психологически важную отметку в 2 700 пунктов. В начале торгов индикатор достигал максимума в 2 713 пунктов, после чего скорректировался", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Индекс Мосбиржи снижается… из-за высокой неопределенности вокруг геополитических событий и ожидания новостей по возможному урегулированию конфликта на Украине. Дополнительно на рынок давят падение цен на нефть и снижение курсов иностранных валют, что ограничивает доходы экспортеров. Инвесторы пока действуют осторожно на фоне отсутствия позитивных сигналов", - полагает Кристина Гудым из ФГ "Финам".
В лидерах роста при этом акции "М.Видео" (+4%), "Юнипро" (+2,33%), "АФК Система" (+1,96%), Мосбиржи (+1,67%) и "Аэрофлота" (+1,66%).
"Отдельного внимания заслуживает публикация девелопером "Самолет" (+0,06%) операционных результатов за 10 месяцев 2025 года. В октябре объем продаж первичной недвижимости вырос на 45%, до 25,3 миллиарда рублей, хотя за весь десятимесячный период показатель снизился на 5% по сравнению с прошлым годом", - отмечает Силаев.
В лидерах снижения - акции "Озона" (-4,45%), "Татнефти" (привилегированные акции снижаются на 4,33%, обыкновенные – на 4,01%), "Распадской" (-4,05%), "Акрона" (-3,11%) и "Совкмофлота" (-2,48%).
Акции "Озона" снизились после того, как стало известно, что в ЦБ предложили запретить продажу продуктов дочерних банков маркетплейсов на их собственных онлайн-платформах, указывает Максим Федосов из УК "Первая".
Гудым ожидает закрытия рынка в "красной зоне".
Следующие несколько дней покажут готовы ли индексы к тестированию более высоких уровней, заключает Силаев.
ЭкономикаРынокТоргиАкцииУКРАИНАМосбиржаОзонУК Альфа-Капитал
 
 
