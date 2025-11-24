Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Девелопер "Самолет" сократил продажи новостроек - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251124/samolet-864859094.html
Девелопер "Самолет" сократил продажи новостроек
Девелопер "Самолет" сократил продажи новостроек - 24.11.2025, ПРАЙМ
Девелопер "Самолет" сократил продажи новостроек
Девелопер "Самолет" сократил объем продаж новостроек в январе-октябре 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 5% - до 224,3 миллиарда... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T10:23+0300
2025-11-24T10:23+0300
экономика
бизнес
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859946198_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1e8c1e0a2a7ed1352b35b9ddca6a711d.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" сократил объем продаж новостроек в январе-октябре 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 5% - до 224,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В нем указывается, что продажи первичной недвижимости в физическом выражении за десять месяцев сократились почти на 6% - до 1 миллиона квадратных метров. Средняя цена квадратного метра в проектах компании составила 211,1 тысячи рублей, увеличившись в годовом выражении на 6%, добавляется в сообщении. "Самолет" основан в 2012 году. Основными акционерами компании считались Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенин, контролировавший 29,12% группы, умер в августе.
https://1prime.ru/20251124/chekunkov-864856821.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859946198_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_a28d398687c49efaf829fed61edf5e03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость
Экономика, Бизнес, Недвижимость
10:23 24.11.2025
 
Девелопер "Самолет" сократил продажи новостроек

"Самолет" сократил объем продаж новостроек в январе-октябре 2025 года на 5%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Строительство жилья. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" сократил объем продаж новостроек в январе-октябре 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 5% - до 224,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
В нем указывается, что продажи первичной недвижимости в физическом выражении за десять месяцев сократились почти на 6% - до 1 миллиона квадратных метров.
Средняя цена квадратного метра в проектах компании составила 211,1 тысячи рублей, увеличившись в годовом выражении на 6%, добавляется в сообщении.
"Самолет" основан в 2012 году. Основными акционерами компании считались Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенин, контролировавший 29,12% группы, умер в августе.
Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
В Минвостокразвития рассказали о программе дальневосточной ипотеки
09:12
 
ЭкономикаБизнесНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала