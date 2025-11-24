https://1prime.ru/20251124/samolet-864859094.html

Девелопер "Самолет" сократил продажи новостроек

2025-11-24T10:23+0300

2025-11-24T10:23+0300

2025-11-24T10:23+0300

экономика

бизнес

недвижимость

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" сократил объем продаж новостроек в январе-октябре 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 5% - до 224,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В нем указывается, что продажи первичной недвижимости в физическом выражении за десять месяцев сократились почти на 6% - до 1 миллиона квадратных метров. Средняя цена квадратного метра в проектах компании составила 211,1 тысячи рублей, увеличившись в годовом выражении на 6%, добавляется в сообщении. "Самолет" основан в 2012 году. Основными акционерами компании считались Михаил Кенин и Павел Голубков. Кенин, контролировавший 29,12% группы, умер в августе.

