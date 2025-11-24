Сбербанк попросил суд привлечь BNP Paribas солидарным соответчиком

https://1prime.ru/20251124/sberbank--864868889.html

МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Представитель Сбербанка попросил арбитражный суд Москвы привлечь французский банк BNP Paribas солидарным соответчиком по своему иску о взыскании около 19,9 миллиона долларов (около 1,6 миллиарда рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank и французского банка Natixis, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца, речь в иске идет о взыскании убытков, причиненных блокировкой из-за санкций принадлежащих Сбербанку финансовых инструментов, в частности варрантов, при этом BNP Paribas, по мнению истца, так же является лицом, причинившим вред. Суд по ходатайству ответчиков отложил слушания на январь. Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску Сбербанка взыскал с Euroclear Bank около 105,4 миллиона долларов (более 8,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент) убытков. В том иске были заявлены требования о взыскании убытков в размере заблокированного ответчиком из-за антироссийских санкций дохода по производным финансовым инструментам, принадлежащим истцу и учитываемым на счетах двух российских депозитариев в Euroclear Bank. Речь шла о варрантах, выпущенных эмитентами Citi, Natixis, нотах, привязанных к стоимости базовых активов эмитента UBS AG, нотах, привязанных к акциям эмитента Societe Generale. Они учитывались на счетах АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр" и АО НКО "Национальный расчетный депозитарий". По словам истца, еще до включения Сбербанка и депозитариев в санкционные списки ответчик заблокировал выплату доходов по этим инструментам. Представитель ответчика тогда заявил, что он руководствовался регулированием Евросоюза, которым были запрещены операции с лицами, находившимися под контролем государства или лиц из санкционного списка. Он также отметил, что свой доход истец должен получить по альтернативному механизму, предусмотренному президентским указом №665. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.

банки, финансы, бизнес, москва, сбербанк, euroclear bank, bnp paribas