24.11.2025
Еврокомиссар рассказал о переговорах с США по закупке чипов
Еврокомиссар рассказал о переговорах с США по закупке чипов - 24.11.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссар рассказал о переговорах с США по закупке чипов
Евросоюз ведёт переговоры с США о закупке чипов для европейской экономики на сумму более 40 миллиардов долларов, заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T13:05+0300
2025-11-24T13:05+0300
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – ПРАЙМ. Евросоюз ведёт переговоры с США о закупке чипов для европейской экономики на сумму более 40 миллиардов долларов, заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович по итогам встречи в Брюсселе с министром торговли США Ховардом Латником. "Объём инвестиций ЕС в США также увеличился почти до 154 миллиардов долларов с января, и сейчас ведутся переговоры о заключении контрактов на закупку чипов для экономики ЕС на сумму более 40 миллиардов долларов", - сказал он. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
13:05 24.11.2025
 
Еврокомиссар рассказал о переговорах с США по закупке чипов

Шефчович: ЕС ведет переговоры с США по закупке чипов на 40 миллиардов долларов

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – ПРАЙМ. Евросоюз ведёт переговоры с США о закупке чипов для европейской экономики на сумму более 40 миллиардов долларов, заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович по итогам встречи в Брюсселе с министром торговли США Ховардом Латником.
"Объём инвестиций ЕС в США также увеличился почти до 154 миллиардов долларов с января, и сейчас ведутся переговоры о заключении контрактов на закупку чипов для экономики ЕС на сумму более 40 миллиардов долларов", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
Мировая экономика, США, Брюссель, Марош Шефчович, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС
 
 
