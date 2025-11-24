Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Швеции сделал громкое заявление о России - 24.11.2025
https://1prime.ru/20251124/shvetsiya-864876857.html
МИД Швеции сделал громкое заявление о России
МИД Швеции сделал громкое заявление о России - 24.11.2025, ПРАЙМ
МИД Швеции сделал громкое заявление о России
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Швеция не признает новые регионы России, об этом сообщает The Guardian. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T15:57+0300
2025-11-24T15:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Швеция не признает новые регионы России, об этом сообщает The Guardian."Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что для достижения справедливого и прочного мира нельзя менять границы силой", — отметила она.Стенергард указала, что Швеция не признает российский статус Крыма, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.План США по урегулированию и позиция РоссииАмериканские власти разработали план, состоящий из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные части: мир, гарантии для Украины, аналогичные пятой статье НАТО, безопасность на европейском континенте, а также будущие отношения сторон с США.В документе предлагают передать контроль над всей территорией Донбасса Москве, официально признать Крым и Донбасс российской территорией, заморозить большинство линий соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сократить численность украинских вооруженных сил наполовину, а также запретить размещение на Украине иностранных войск и вооружения, способного достигать российской территории.Также в инициативе предусматривается отмена американских санкций против России, признание русского языка государственным и официальный статус Украинской православной церкви.Владимир Путин сообщил, что у России есть текст предложенного американского плана, однако детально его еще не обсуждали. Президент России допустил, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Россия довольна текущей ситуацией на фронте, которая ведет к воплощению целей спецоперации, но страна также готова к диалогу и решению проблем мирным путем.
15:57 24.11.2025
 
МИД Швеции сделал громкое заявление о России

Глава МИД Швеции Стенергард заявила о непризнании новых российских регионов

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
© Unsplash/Simon Clare
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что Швеция не признает новые регионы России, об этом сообщает The Guardian.
"Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что для достижения справедливого и прочного мира нельзя менять границы силой", — отметила она.
Стенергард указала, что Швеция не признает российский статус Крыма, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

План США по урегулированию и позиция России

Американские власти разработали план, состоящий из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные части: мир, гарантии для Украины, аналогичные пятой статье НАТО, безопасность на европейском континенте, а также будущие отношения сторон с США.
В документе предлагают передать контроль над всей территорией Донбасса Москве, официально признать Крым и Донбасс российской территорией, заморозить большинство линий соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сократить численность украинских вооруженных сил наполовину, а также запретить размещение на Украине иностранных войск и вооружения, способного достигать российской территории.
Также в инициативе предусматривается отмена американских санкций против России, признание русского языка государственным и официальный статус Украинской православной церкви.
Владимир Путин сообщил, что у России есть текст предложенного американского плана, однако детально его еще не обсуждали. Президент России допустил, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Россия довольна текущей ситуацией на фронте, которая ведет к воплощению целей спецоперации, но страна также готова к диалогу и решению проблем мирным путем.
