Представитель блогера Сидоропуло просит утвердить мировое соглашение - 24.11.2025
Представитель блогера Сидоропуло просит утвердить мировое соглашение
Представитель блогера Сидоропуло просит утвердить мировое соглашение - 24.11.2025, ПРАЙМ
Представитель блогера Сидоропуло просит утвердить мировое соглашение
Представитель блогера Андрея Сидоропуло, осужденного за мошенничество, заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения на слушании по делу о признании... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T11:08+0300
2025-11-24T11:08+0300
КРАСНОДАР, 24 ноя - ПРАЙМ. Представитель блогера Андрея Сидоропуло, осужденного за мошенничество, заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения на слушании по делу о признании должника банкротом, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края. "У нас ходатайство об утверждении мирового соглашения, о котором заявление подавалось", - сказал на заседании представитель должника. Представитель налогового органа был не против. "Да, поддерживаем заявление", - сказал он. Суд объявил перерыв по делу. Налоговая инспекция №4 по Краснодару ранее попросила арбитражный суд признать банкротом блогера Андрея Сидоропуло из-за его задолженности в размере более 7,8 миллиона рублей, из которых свыше 5,2 миллиона – основной долг. Суд в Москве в октябре по обвинению в мошенничестве и отмывании денег приговорил Сидоропуло к 6 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, удовлетворил гражданские иски (общий ущерб 40 потерпевших, по данным следствия, превысил 8,3 миллиона рублей), а также взыскал в доход государства полученные в результате преступления более 22 миллионов рублей. Как установил суд, уроженец Кубани вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Они обещали клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после похождения курса, однако взятые на себя обязательства выполнять не собирались, а деньги похищали. С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей. Как стало известно в ходе одного из заседаний, спорткар он оформил на бабушку.
11:08 24.11.2025
 
Представитель блогера Сидоропуло просит утвердить мировое соглашение

КРАСНОДАР, 24 ноя - ПРАЙМ. Представитель блогера Андрея Сидоропуло, осужденного за мошенничество, заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения на слушании по делу о признании должника банкротом, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края.
"У нас ходатайство об утверждении мирового соглашения, о котором заявление подавалось", - сказал на заседании представитель должника.
Представитель налогового органа был не против. "Да, поддерживаем заявление", - сказал он.
Суд объявил перерыв по делу.
Налоговая инспекция №4 по Краснодару ранее попросила арбитражный суд признать банкротом блогера Андрея Сидоропуло из-за его задолженности в размере более 7,8 миллиона рублей, из которых свыше 5,2 миллиона – основной долг.
Суд в Москве в октябре по обвинению в мошенничестве и отмывании денег приговорил Сидоропуло к 6 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, удовлетворил гражданские иски (общий ущерб 40 потерпевших, по данным следствия, превысил 8,3 миллиона рублей), а также взыскал в доход государства полученные в результате преступления более 22 миллионов рублей.
Как установил суд, уроженец Кубани вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Они обещали клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после похождения курса, однако взятые на себя обязательства выполнять не собирались, а деньги похищали.
С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей. Как стало известно в ходе одного из заседаний, спорткар он оформил на бабушку.
Заголовок открываемого материала