Сийярто раскритиковал Европу из-за Украины - 24.11.2025
Сийярто раскритиковал Европу из-за Украины
2025-11-24T19:03+0300
2025-11-24T19:03+0300
украина
европа
москва
владимир путин
дональд трамп
петер сийярто
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856123058_0:103:3279:1947_1920x0_80_0_0_5536771b0e65ffa3336fa82723a7ef35.jpg
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X заявил, что страны Европейского союза намерены вновь препятствовать мирному соглашению по Украине, предложенному администрацией Дональда Трампа. "Мирный план из 28 пунктов — это серьезный шанс положить конец конфликту на Украине. Тем не менее, некоторые лидеры Западной Европы пытаются его заблокировать", — высказался Сийярто.По его мнению, принятие этого плана является "разумным и гуманным решением" для каждого европейского политика. США предложили план мирного урегулирования, состоящий из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США. Согласно зарубежным СМИ, документ предполагает передачу всей территории Донбасса под контроль Москвы, официальное признание Крыма и Донбасса российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и оружия на Украине, способных угрожать территории России. Кроме того, план предусматривает отмену американских санкций против Москвы, придание русского языку статуса государственного, а также официальное признание Украинской православной церкви на Украине. Владимир Путин заявил, что у России имеется текст американского плана, однако конкретные обсуждения по нему еще не проводились. Президент отметил, что этот документ может стать основой для окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает нынешняя ситуация на фронте, способствующая реализации целей спецоперации средствами оружия, но она готова к переговорам и мирному решению проблем.
украина
европа
москва
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
украина, европа, москва, владимир путин, дональд трамп, петер сийярто, нато
УКРАИНА, ЕВРОПА, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Петер Сийярто, НАТО
19:03 24.11.2025
 
Сийярто раскритиковал Европу из-за Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X заявил, что страны Европейского союза намерены вновь препятствовать мирному соглашению по Украине, предложенному администрацией Дональда Трампа.
"Мирный план из 28 пунктов — это серьезный шанс положить конец конфликту на Украине. Тем не менее, некоторые лидеры Западной Европы пытаются его заблокировать", — высказался Сийярто.
По его мнению, принятие этого плана является "разумным и гуманным решением" для каждого европейского политика.
США предложили план мирного урегулирования, состоящий из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Согласно зарубежным СМИ, документ предполагает передачу всей территории Донбасса под контроль Москвы, официальное признание Крыма и Донбасса российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и оружия на Украине, способных угрожать территории России. Кроме того, план предусматривает отмену американских санкций против Москвы, придание русского языку статуса государственного, а также официальное признание Украинской православной церкви на Украине.
Владимир Путин заявил, что у России имеется текст американского плана, однако конкретные обсуждения по нему еще не проводились. Президент отметил, что этот документ может стать основой для окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает нынешняя ситуация на фронте, способствующая реализации целей спецоперации средствами оружия, но она готова к переговорам и мирному решению проблем.
УКРАИНА ЕВРОПА МОСКВА Владимир Путин Дональд Трамп Петер Сийярто НАТО
 
 
