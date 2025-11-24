https://1prime.ru/20251124/siyyafrto-864889470.html

Сийярто раскритиковал Европу из-за Украины

Сийярто раскритиковал Европу из-за Украины

МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X заявил, что страны Европейского союза намерены вновь препятствовать мирному соглашению по Украине, предложенному администрацией Дональда Трампа. "Мирный план из 28 пунктов — это серьезный шанс положить конец конфликту на Украине. Тем не менее, некоторые лидеры Западной Европы пытаются его заблокировать", — высказался Сийярто.По его мнению, принятие этого плана является "разумным и гуманным решением" для каждого европейского политика. США предложили план мирного урегулирования, состоящий из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США. Согласно зарубежным СМИ, документ предполагает передачу всей территории Донбасса под контроль Москвы, официальное признание Крыма и Донбасса российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинских вооруженных сил вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и оружия на Украине, способных угрожать территории России. Кроме того, план предусматривает отмену американских санкций против Москвы, придание русского языку статуса государственного, а также официальное признание Украинской православной церкви на Украине. Владимир Путин заявил, что у России имеется текст американского плана, однако конкретные обсуждения по нему еще не проводились. Президент отметил, что этот документ может стать основой для окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает нынешняя ситуация на фронте, способствующая реализации целей спецоперации средствами оружия, но она готова к переговорам и мирному решению проблем.

