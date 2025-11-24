https://1prime.ru/20251124/smi-864856136.html
СМИ: США рассчитывают провести отдельную встречу с Россией по Украине
2025-11-24T09:10+0300
политика
россия
сша
рф
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с представителями РФ по вопросу урегулирования на Украине, информирует телеканал ABC со ссылкой на неназванного чиновника США. "Чиновник из США сообщил... американская делегация планирует провести отдельную встречу с российской делегацией", - говорится в сообщении телеканала. По данным ABC, подробности о месте возможной встречи делегаций РФ и США не приводятся.
россия, сша, рф, украина
