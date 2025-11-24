Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США рассчитывают провести отдельную встречу с Россией по Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251124/smi-864856136.html
СМИ: США рассчитывают провести отдельную встречу с Россией по Украине
СМИ: США рассчитывают провести отдельную встречу с Россией по Украине - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: США рассчитывают провести отдельную встречу с Россией по Украине
Американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с представителями РФ по вопросу урегулирования на Украине, информирует телеканал ABC со ссылкой... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T09:10+0300
2025-11-24T09:10+0300
политика
россия
сша
рф
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с представителями РФ по вопросу урегулирования на Украине, информирует телеканал ABC со ссылкой на неназванного чиновника США. "Чиновник из США сообщил... американская делегация планирует провести отдельную встречу с российской делегацией", - говорится в сообщении телеканала. По данным ABC, подробности о месте возможной встречи делегаций РФ и США не приводятся.
https://1prime.ru/20251124/tramp-864851287.html
сша
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, рф, украина
Политика, РОССИЯ, США, РФ, УКРАИНА
09:10 24.11.2025
 
СМИ: США рассчитывают провести отдельную встречу с Россией по Украине

ABC: США планируют провести отдельную встречу с российской делегацией по Украине

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с представителями РФ по вопросу урегулирования на Украине, информирует телеканал ABC со ссылкой на неназванного чиновника США.
"Чиновник из США сообщил... американская делегация планирует провести отдельную встречу с российской делегацией", - говорится в сообщении телеканала.
По данным ABC, подробности о месте возможной встречи делегаций РФ и США не приводятся.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
В Киеве увидели в словах Трампа тайный сигнал Зеленскому
05:44
 
ПолитикаРОССИЯСШАРФУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала