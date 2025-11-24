Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи - 24.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251124/smi-864856550.html
СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи
СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи
В Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию, передает телеканал... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T09:23+0300
2025-11-24T09:23+0300
политика
мировая экономика
украина
сша
киев
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию, передает телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если Киев не согласится на предложенную сделку", - приводит телеканал слова чиновника, знакомого с ситуацией. По его словам, прекращение помощи США будет включать поставки зенитных ракет, а также обмен разведданными и все другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20251123/kavychki-864846438.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, киев, сергей лавров, нато, мид рф
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
09:23 24.11.2025
 
СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи

ABC: США пригрозили Украине полной остановкой помощи в случае отказа от сделки

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию, передает телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если Киев не согласится на предложенную сделку", - приводит телеканал слова чиновника, знакомого с ситуацией.
По его словам, прекращение помощи США будет включать поставки зенитных ракет, а также обмен разведданными и все другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
В Раде увидели скрытый смысл в словах Трампа об Украине
Вчера, 23:01
 
ПолитикаМировая экономикаУКРАИНАСШАКиевСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала