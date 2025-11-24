https://1prime.ru/20251124/smi-864856550.html
СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи
СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи - 24.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи
В Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию, передает телеканал... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T09:23+0300
2025-11-24T09:23+0300
2025-11-24T09:23+0300
политика
мировая экономика
украина
сша
киев
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию, передает телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если Киев не согласится на предложенную сделку", - приводит телеканал слова чиновника, знакомого с ситуацией. По его словам, прекращение помощи США будет включать поставки зенитных ракет, а также обмен разведданными и все другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20251123/kavychki-864846438.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, сша, киев, сергей лавров, нато, мид рф
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи
ABC: США пригрозили Украине полной остановкой помощи в случае отказа от сделки
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию, передает телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если Киев не согласится на предложенную сделку", - приводит телеканал слова чиновника, знакомого с ситуацией.
По его словам, прекращение помощи США будет включать поставки зенитных ракет, а также обмен разведданными и все другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Раде увидели скрытый смысл в словах Трампа об Украине