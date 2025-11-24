https://1prime.ru/20251124/smi-864856550.html

СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи

СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи - 24.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи

В Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию, передает телеканал... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T09:23+0300

2025-11-24T09:23+0300

2025-11-24T09:23+0300

политика

мировая экономика

украина

сша

киев

сергей лавров

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В Киеве заявили, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию, передает телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "США пригрозили Украине полным прекращением любой помощи, если Киев не согласится на предложенную сделку", - приводит телеканал слова чиновника, знакомого с ситуацией. По его словам, прекращение помощи США будет включать поставки зенитных ракет, а также обмен разведданными и все другие обязательства, связанные с поставками оружия и поддержкой со стороны США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20251123/kavychki-864846438.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, киев, сергей лавров, нато, мид рф