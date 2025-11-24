Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
24.11.2025
СМИ: ЕС не удается составить экономическую конкуренцию Китаю в Африке
2025-11-24T14:56+0300
2025-11-24T14:56+0300
экономика
мировая экономика
африка
китай
брюссель
ес
politico
африканский союз
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Евросоюзу не удается стать привлекательной для стран Африки альтернативой Китаю, сумевшему обеспечить себе широкий доступ к ресурсам этого региона, пишет издание Politico. "В африканских странах Брюссель по-прежнему не может утвердиться в качестве привлекательной и этичной альтернативы Пекину, который уже давно обеспечил себе широкий доступ к ресурсам континента благодаря крупномасштабным инвестициям в горнодобывающую и обрабатывающую промышленность и инфраструктуру", - говорится в публикации. В материале отмечается, что ЕС необходимо диверсифицировать цепочки поставок лития, редкоземельных материалов и прочего сырья, потеснив в этой сфере Китай, и для этого Брюссель пытается предложить Африке такой формат сотрудничества, при котором Европа будет не просто вывозить оттуда ресурсы, но и создавать добавленную стоимость при соблюдении экологических и социальных стандартов. "Я не наивен, они идут сюда, чтобы заработать, а не помочь нам", - приводит Politico слова руководителя неправительственной организации Afrewatch Эммануэля Умпулы Нкумбы по поводу планов Евросоюза. В статье упоминается реализуемый на деньги ЕС и США проект модернизации железной дороги, идущей через Замбию, Демократическую Республику Конго и Анголу до порта Лобито и предназначенной для экспорта кобальта и меди. Politico отмечает, что данная инициатива подвергается жесткой критике за приоритизацию интересов стран Запада вместо интересов государств Африки, а также за потенциальное нанесение экологического ущерба и отсутствие выгод для местных жителей. Politico пишет, что данная проблематика развития цепочек поставок в Африке будет обсуждаться на саммите ЕС и Африканского союза 24 и 25 ноября в столице Анголы Луанде.
африка
китай
брюссель
мировая экономика, африка, китай, брюссель, ес, politico, африканский союз
Экономика, Мировая экономика, АФРИКА, КИТАЙ, Брюссель, ЕС, Politico, Африканский союз
СМИ: ЕС не удается составить экономическую конкуренцию Китаю в Африке

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Еврокомиссия
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Орешкин рассказал о предложении России по Африке на саммите G20
